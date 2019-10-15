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Kentsel dönüşüm çalışmasında yan binanın duvarı zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

Kentsel dönüşüm çalışmasında yan binanın duvarı zarar gördü

Konya'da bir binanın yıkımı sırasında, bitişiğindeki apartman dairesinin duvarı zarar gördü.

Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkım çalışmasına başlandı.

İş makinelerinin çalışması sırasında bitişikteki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan Şaban Üçöz'e ait dairenin mutfak duvarı da kısmen yıkıldı.

Olay sırasında ev sakinlerinin dışarıda oldukları öğrenildi. Firma yetkililerince, ev sahibi Üçöz'ün duvarının yarın onarılacağı belirtildi.

Üçöz'ün eşi Yıldız Üçöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkım sırasında dışarıda olduğunu ifade ederek, "Ben geldiğimde ev bu şekildeydi. Bana komşular haber etti. Duvar yarın onarılacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ev duvarı Kentsel Dönüşüm Konya

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