"Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" açıklandı

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme dair her konuda belediyelere kapılarının açık olduğunu belirterek, "Eser siyaseti anlayışıyla ortaya koyulan tüm projelere, belediyelerimize, 82 milyon vatandaşımıza her zaman destek olacağız ve projelerin yanında olacağız. Çünkü 2012'den bu yana bir seferberlik ruhuyla hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşümle ilgili bundan sonraki süreçte de atacağımız adımlar şehirlerimizin, vatandaşlarımızın geleceği adına çok önem arz ediyor." dedi.

"Cumhurbaşkanımız o gün, 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız.' sözleriyle kentsel dönüşümün önemini o gün için ortaya net bir şekilde koydu. Biz de her zaman bunu her fırsatta dile getiriyoruz, söylüyoruz; kentsel dönüşüm, depremle, terörle mücadele kadar önemlidir, hayatidir. Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riski altındaki alanlarda yaşıyor. Nüfusumuza baktığımızda da yüzde 71 nüfusumuz deprem riski altındaki alanlarda ikamet ediyor. Son bir asırda 6 ve üzerinde yaşadığımız 56 depremle 80 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. En son 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılını geçtiğimiz günlerde geride bıraktık.

Bu doğrultuda Antalya'da "2023'e Doğru Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı" gerçekleştirdiklerini, ardından "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem" toplantısında dönüşüme ilişkin stratejilerini açıkladıklarını hatırlatan Kurum, son olarak da her iki toplantının ve saha çalışmalarının sonuçlarına dair mevzuat değişikliklerini gerçekleştirdiklerini aktardı.

20 yıl önce yaşadığımız büyük felaket ve kaybettiğimiz canların acısı hala yüreğimizde. Yakın zamanda Kartal'da yaşadığımız acı olay, Kağıthane'de, Sarıyer'de, Avcılar'da, Bağcılar'da ve İstanbul'un değişik ilçelerinde son dönemde kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyacak acı hatıralar yaşadık. İstiyoruz ki bir daha bu tür hatıralar yaşamayalım, bir daha annelerimiz ağlamasın, ocaklarımıza ateş düşmesin. Kentsel dönüşümde en temel hedefimiz her şeyden önce insanımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. İnşallah bunu devletimizle, belediyelerimizle, valiliklerimizle vatandaşımızla özel sektörümüzle 82 milyon vatandaşımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çünkü bu topyekun hareketi gerektiren bir eylem planıdır, bir dönüşüm seferberliğidir."

Kurum, 2012'den bu yana yapılanlara ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlatmış olduk ve bu alanlarda bugüne kadar 1 milyon 166 bin bağımsız birimin dönüşümünü başlatmış olduk. Bunların bir kısmı yapıldı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında. Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, yine bu alandaki donatılarla ilgili kamulaştırma yardımları olmak üzere vatandaşlarımıza ve belediyelerimize 11 milyar Türk lirası kaynak sağlandı. Yine yapmış olduğumuz çok önemli düzenlemelerle birlikte yapı denetim sistemimizle bugüne kadar 730 bin binamızı denetledik. Bu binalarda yaklaşık 5,5 milyon bağımsız birimimiz var ve hala inşaatı süren 393 bin binanın denetimine de devam ediyoruz. Bu yapılara da baktığımızda yaklaşık 3 milyon bağımsız bölüm var. Bugüne kadar yaptığımız denetimlerle 1999 sonrası yapı denetim kanunundaki yaptığımız değişikliklerle birlikte tam 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturmasını sağlamış olduk. Devam eden inşaatlarımızı da tamamladığımızı düşünürsek eğer, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'ine, bu çok önemli bir rakam, 35 milyona ulaşmış olacağız."