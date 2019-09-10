"Kentsel dönüşüm hasta etmesin"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, kentsel dönüşüm sürecinin sadece inşaat sektörünü değil, insan sağlığını da yakından ilgilendirdiğini belirterek, bu süreçte asbest uzaklaştırılmadan ve hafriyat tozlarına karşı gerekli önlemler alınmadan bina yıkıldığında o bölgede yaşayanlar, güzergah olarak kullananlar ve çalışanlar için ciddi bir sağlık riski oluştuğunu bildirdi.

Prof. Dr. Mirici, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşümün başta İstanbul olmak üzere birçok ilde devam ettiğini ve bu konunun genellikle şehircilik yönüyle öne çıktığını, çevre ve sağlığa olan etkilerinin göz ardı edilebileceğini belirtti.

Kentsel dönüşümün çok yönlü ele alınması gereken bir konu olduğuna dikkati çeken Mirici, özellikle asbeste ve hafriyat tozlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Mirici, 2010 öncesine ait yapılarda kullanılan asbestli ürünlerin, kentsel dönüşüm sırasında tehlike oluşturduğuna işaret ederek, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan yapıların dokusunda bulunan asbestin ve ayrıca yıkım sırasında ortaya çıkan inşaat artığı ve toz partikülleri gibi yabancı maddelerin çevreye dağılmasının önemli bir sağlık ve çevre sorunu nedeni olduğunu vurguladı.