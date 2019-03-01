Kentsel dönüşüm süreci hızlandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belediyelerimizle birlikte yürüteceğimiz, Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde, İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Hatay Valiliğini ziyaret ederek burada Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kurum, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, 8 bin yıllık geçmişe sahip, kadim şehir Hatay'da olduklarını belirterek, şehrin sorunlarını ve şehirdeki yaşam kalitesini arttıracak birçok projeyi istişare ettiklerini vurguladı. Kurum, yapılması gereken projelere ilişkin kararlar aldıklarını söyledi.