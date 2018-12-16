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Kentsel dönüşüm toplantısında gerginlik çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Veliahmet ve Hacı Hızır mahallelerinin kentsel dönüşümü için düzenlenen toplantıda kavga çıktı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Veliahmet ve Hacı Hızır mahallelerinin kentsel dönüşümü için düzenlenen toplantıda kavga çıktı. Eski bakan ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, inşaat firması yetkililerini salonda istemediğini söyledi. Çevik kuvvet ekipleri Işık'ın talimatıyla müteahhidi salondan çıkardı. ​İzmit Veliahmet ve Hacı Hızır mahalleleri, geçen hafta riskli alan ilan edildi. Toplam bin 358 hak sahibini ilgilendiren kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, yaklaşık 3 yıldır bölgede kentsel dönüşüm ile ilgili çalışma yürüten inşaat firması, 857 hak sahibi ile anlaşmaya vardı. Kalan hak sahipleri ile görüşmeler devam ederken, bugün Hacı Hızır Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nin kuran kursu eğitimi verilen salonunda kentsel dönüşüm ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Milli Savunma ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı. Toplantı öncesinde kentsel dönüşümü isteyen ve istemeyen vatandaşlar arasında cami önünde gerginlik yaşandı. Araya polisin girmesi ile sona eren tartışmanın ardından toplantıya geçildi. Salona gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, toplantı başlamadan önce inşaat firması yetkililerini görünce tepkisini dile getirdi. Kentsel dönüşümü isteyen ve istemeyen vatandaşlarla görüşülecek toplantıya müteahhitlerin katılmasını istemediği öğrenilen Işık, "Atın bunları dışarı" dedi. İnşaat firması yetkilileri kendilerinin de savunma hakkı olduğunu söyleyerek salondan çıkmamakta uzun süre direndi. Bu sırada salonun arka tarafında kentsel dönüşümü isteyenler ile istemeyenler arasındaki tartışma da tekrar alevlendi. Tartışmanın uzaması üzerine müteahhit ve beraberindeki firma yetkilileri, Milletvekili Işık'ın talimatı ile çevik kuvvet tarafından salondan çıkarıldı. İnşaat firması yetkililerinin çıkmasının ardından konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, "Bir meselemiz var. Bu önemli meseleden dolayı Hacı Hızır Mahalle Muhtarımız, 'Vatandaşımız çok büyük rahatsızlık içerisinde biz Ankara'ya gelelim' dedi. Ben de bu kadar insanımızı Ankara'ya yormayalım, biz gelelim diyerek burada bu toplantıyı organize ettik. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yetkili arkadaşımızı da buraya davet ettik. Burada sizi dinleyeceğiz ve yapılması gerekeni hep birlikte kararlaştıracağız. Ben, katılan herkese teşekkür ediyorum. Çok ciddi hisseli tapular var. İnsanlar bundan dolayı mağduriyet yaşıyorlar. Burada bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Ama diğer taraftan da Veliahmet Mahallemizin bir kısmında ve Hacı Hızır'ın tamamında da böyle bir kentsel dönüşüm talebi yok. Şimdi elma ile armudu birbirine karıştırarak bir şey yapmaktansa, özellikle hem sizleri dinleyip, hem de ilgili arkadaşlarımızın da size gereken izahatı yapmasından sonra bu konuyla ilgili bir kararı biz olgunlaştırıp, ilgili idareye ulaştıracağız. Çevre Şehircilik Bakanımız ile bu konuyu bizzat kendim görüştüm. Buradaki hem ihtiyacı, hem de bu alanın çok büyük tutulduğuyla ilgili kanaatimi, sizlerin talebinizi bakanımıza ilettim. Bakanımız da Mekansal Planlama Genel Müdürümüzü görevlendirdi. Şimdi sizi dinleyeceğiz ve bunun sonucunda burada oluşan kanaati biz Ankara'ya taşıyacağız. Biz hiç kimseye karşı değiliz. Biz vatandaşımızın derdine çare olmak için buradayız. Her bir vatandaşımızın derdi, bizim derdimiz. Ama derdimizi anlatmadan, ifade etmeden çözüm bulmanın da mümkün olmadığını biliyoruz. Mesele öncelikle bizim meselemiz. Müteahhidin meselesi değil. Müteahhit sonraki iş. Meseleyi önce biz olgunlukla tartışacağız ki; burada oluşan kanaat Ankara'da net olarak görülsün. Ondan sonra Ankara da yol haritasını buna göre oluştursun" dedi. Milletvekili Işık'ın konuşmasının ardından toplantı, basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.

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