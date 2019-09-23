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"Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak" araştırmasının sonuçları açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

TÜBİTAK'ın desteğiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları 25 Eylül'de üniversitenin rektörlük binasında kamuoyuyla paylaşılacak

İSTANBUL (AA) - TÜBİTAK'ın desteğiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği" araştırmasının sonuçları 25 Eylül'de açıklanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın desteğiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi tarafından yapılan "Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği" projesinin sonuçları ve önerileri üniversitenin Rektörlük Doktora Salonu'nda 25 Eylül'de saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Coşkun'un ve araştırmacıların sonuçları açıklayacağı toplantıya İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da katılacak.

- Proje hakkında

Yaşlı bireylerin kentsel dönüşüm dolayısıyla yaşanan hızlı değişime tepkilerindeki çeşitlenmeyi ve farklılaşmayı ortaya koymak amacıyla yürütülen proje kapsamında, İstanbul'un farklı ilçelerinde 65 yaş ve üstü bireylerle nicel araştırma yapıldı ve bin 818 yüz yüze anket gerçekleştirildi. Nitel araştırma kapsamında ise 30 derinlemesine mülakat yapıldı. İlk bulgular, akademisyenlerin ve yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı bir çalıştayda tartışıldı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un 2000'li yıllardan itibaren gündemine giren kentsel dönüşüm projelerinde, yaşlıların konumu ve yaşadıkları deneyimler ilk kez bir araştırmaya konu edildi.

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