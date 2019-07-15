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Kentsel dönüşüm yıkımında silahlı gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 23:56 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde kentsel dönüşüm kapsamında dairelerinin yıkılmasına tepki gösteren apartman sakinleri silahlarla balkona çıktı.

Beylikdüzü’nde kentsel dönüşüm kapsamında dairelerinin yıkılmasına tepki gösteren apartman sakinleri silahlarla balkona çıktı. Yıkım ekibine silah doğrultulması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen bitişik şekildeki ikiz binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Binanın yıkımına tepki göstererek dairelerini boşaltmayan iki apartman sakini, yıkım ekibine silah doğrultarak yıkımı durdurmak istedi. Ekiplerin üzerine uzun namlulu tüfek ve tabanca doğrultulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ile müzakereci ekip sevk edildi. Yaşanan gerginlik üzerine yıkım durduruldu. Müzakereci ekiplerin görüştüğü balkona çıkan 2 kişi bir süre sonra gözaltına alınırken tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenildi.

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