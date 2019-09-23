Kentsel dönüşümde hak sahiplerine 500 milyondan fazla kira yardımı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 80 bin 601 hak sahibine 500 milyon 144 bin lira kira yardımı yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan acil öncelikli olan 1,5 milyonunun dönüşümünü 5 yıl içerisinde sağlamayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu çerçevede 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü tamamlayacak.

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşları mağdur etmemek için hak sahiplerine kira ve taşınma gibi yardımlarda bulunan Bakanlık tarafından, 2019'un ilk yarısında 3 bin 200 hak sahibine riskli alan için 109 milyon 313 bin lira, 77 bin 401 vatandaşa da riskli yapı için 390 milyon 830 bin lira kira yardımı yaptı. Böylece 80 bin 601 hak sahibine aktarılan kira yardımı toplam 500 milyon 144 bin lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 237 bin 861'i riskli yapı, 44 bin 400'ü riskli alan olmak üzere toplam 282 bin 261 hak sahibine 3 milyar 666 milyon lira kira yardımında bulunuldu.