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"Kentsel dönüşümde vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Kentsel dönüşüm, inşaat sektörü açısından önümüzdeki süreçte çok ciddi potansiyeli olan bir konu. Burada da vatandaşımızın mağdur olmaması için hem teknik hem de mali yeterlilik getiriyoruz. Bu yeterlilikleri sağlayan firmalar kentsel dönüşümde iş yapabilecekler"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM'ye sunulan kentsel dönüşüm tasarısına ilişkin, vatandaşın mağdur edilmemesi için firmalara yönelik hem teknik hem de mali yeterlilikler getireceklerini söyledi.

Kurum, İzmir'de gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme ilişkin TBMM'ye sunulan tasarıyla kentsel dönüşüm yapacak firmalara hem mali hem de teknik yeterlilik kriterleri getirileceğini belirtti.

Kentsel dönüşümü yapacak firmaların, Bakanlığın belirlediği teknik yeterlilik kriterlerine uymaları gerektiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bu işi yapabileceklerini gösterebilecek bir tamamlama sigortası veya Bakanlığın belirleyeceği teminatları sağlaması gerekiyor. Bununla neyi getiriyoruz? Bu düzenlemeyle önümüzde 2030 yılına kadar dönüştürülmesi gereken yaklaşık 7,5 milyon konutumuz var. Halihazırda 5,5 milyon konutumuz var. Bu konutların dönüşümünde vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek istiyoruz. Mağdur edilmemesi adına bu kriterleri getiriyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, inşaat sektörü açısından önümüzdeki süreçte çok ciddi potansiyeli olan bir konu. Burada da vatandaşımızın mağdur olmaması için hem teknik hem de mali yeterlilik getiriyoruz. Bu yeterlilikleri sağlayan firmalar kentsel dönüşümde iş yapabilecekler."

Kurum, tasarının TBMM'den geçmesinin ardından yönetmelikle bu teknik ve mali kriterleri belirleyeceklerini dile getirerek, "Bu tasarı meclisten geçtiği zaman yönetmelikle bu teknik ve mali kriterleri inşallah belirleyeceğiz. 2019 yılı ilk çeyreğinde başlatmayı hedefliyoruz. Teklifte müteahhitin sınıflandırılması da var. Müteahhitler yapabilecekleri iş kapasitesine göre hem teknik hem de mali anlamda sınıflandırılacaklar. Dolayısıyla 10 bin metrekare inşaat yapmış bir firma yine 10 bin metrekare bir kentsel dönüşüm yapabilecek. Daha önce 10 bin yaptıysa veya hiçbir kentsel dönüşüm projesi yapmadıysa bu projelere dahil olamayacaklar." dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum izmir kentsel tasarım tasarı

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