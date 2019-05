"Kentsel dönüşümde yaşanan zorlukları çözecek düzenlemeyi hazırlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6306 sayılı yasayla alakalı kentsel dönüşümde yaşanan zorlukları, sorunları çözmek adına hem hak sahiplerinin hem de yüklenicilerimizin yaşadığı sorunları çözecek bir düzenlemeyi hazırlıyoruz." dedi.

Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen "Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı"nın açılışını yapan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurum, Kartal'da yıkılan binanın ardından il ve ilçelerdeki riskli binaların 3 ay içinde tespiti için genelge gönderildiği hatırlatılarak, riskli bina tespitinin ne aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"İnşallah mayıs ayı içerisinde belediye başkanlarımız bize bu tespitleri bildirecek valilik kanalıyla. Hatta İstanbul'da, İstanbul'un tüm ilçelerindeki tespiti valimiz bu hafta kendilerine bildirecek. Bir ofiste o tespitleri birebir her belediyeyi çağırarak alacağız. Her belediye kendi içinde çalışıyor. Valilik kanalıyla biz belediyelerimizle önümüzdeki haftadan itibaren birer birer görüşüp, şehirlerinde ilçelerinde tespit ettikleri riskli alanları bize bildirmelerini, tespit etmelerini isteyeceğiz. Süreç, önümüzdeki hafta itibarıyla doluyor. Dolayısıyla bu talepleri aldığımızda oradaki acil gördüğümüz yerlerden başlamak suretiyle de kentsel dönüşümü başlatacağız. Aciliyet de hem vatandaşımızın can güvenliğini hem mal güvenliğini korumak adına hızlı şekilde tedbir alacağımız yerler de olacaktır. Buralara da hızlı bir şekilde gireceğiz. Fiilen şu an zaten sahada Esenler'de, Üsküdar'da, Gaziosmanpaşa'da, Kağıthane'de, Kartal'da, İstanbul'un hemen hemen tüm ilçelerinde bu çalışmayı yapıyoruz. Gelmesine müteakip acil yerlerden başlayarak yapacağız."