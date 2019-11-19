Kentsel dönüşüme faizsiz model

Faizsiz sistemle bugüne kadar on binlerce insanı ev sahibi yapan Eminevim, kentsel dönüşüm ihtiyacına da çözüm olmaya hazırlanıyor.

Eminevim, konut ve araç pazarındaki başarısını kentsel dönüşüme taşıyor. 30 yıla yakın bir süredir uyguladığı sistemle konut ve otomotiv sektörüne büyük katkı sunan firma, kentsel dönüşme de can suyu olmaya hazırlanıyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün “Kentsel dönüşümün önündeki ne büyük tıkanıklık finansal sorunlardan kaynaklanıyor. İnsanlar evlerini dönüşümden geçirmek için istenen yeterli imkana sahip değil. Bu sorun nedeniyle hayati önem taşıyan kentsel dönüşümde istenen ivme sağlanamadı. Biz de bu soruna finansal bir çözüm sağlamak için önemli bir adım atıyoruz. Konut ve araç almak isteyenleri bir araya getirdiğimiz gibi bu kez aynı binadaki daire sahiplerini bir araya getirerek konutları yenileyeceğiz. Dönüşümün hızlı gerçekleştirilmesi için finansal çözüm olacağız. Bu yöntemle düşük bir organizasyon bedeli ekleyerek maliyetleri en uzun 60 ay vadeye böleceğiz ve evini dönüşümden geçirmek isteyenlere faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacağız. Böylece hem kentsel dönüşüm hızlanacak hem de insanlarımız güven içinde yaşayacakları evlerini yenilemiş olacak” açıklamasını yaptı.