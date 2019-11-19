HABER

Kentsel dönüşüme faizsiz model

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:18 | Son Güncelleme

Faizsiz sistemle bugüne kadar on binlerce insanı ev sahibi yapan Eminevim, kentsel dönüşüm ihtiyacına da çözüm olmaya hazırlanıyor.Eminevim, konut ve araç pazarındaki başarısını kentsel dönüşüme taşıyor.

Kentsel dönüşüme faizsiz model

Faizsiz sistemle bugüne kadar on binlerce insanı ev sahibi yapan Eminevim, kentsel dönüşüm ihtiyacına da çözüm olmaya hazırlanıyor.
Eminevim, konut ve araç pazarındaki başarısını kentsel dönüşüme taşıyor. 30 yıla yakın bir süredir uyguladığı sistemle konut ve otomotiv sektörüne büyük katkı sunan firma, kentsel dönüşme de can suyu olmaya hazırlanıyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün “Kentsel dönüşümün önündeki ne büyük tıkanıklık finansal sorunlardan kaynaklanıyor. İnsanlar evlerini dönüşümden geçirmek için istenen yeterli imkana sahip değil. Bu sorun nedeniyle hayati önem taşıyan kentsel dönüşümde istenen ivme sağlanamadı. Biz de bu soruna finansal bir çözüm sağlamak için önemli bir adım atıyoruz. Konut ve araç almak isteyenleri bir araya getirdiğimiz gibi bu kez aynı binadaki daire sahiplerini bir araya getirerek konutları yenileyeceğiz. Dönüşümün hızlı gerçekleştirilmesi için finansal çözüm olacağız. Bu yöntemle düşük bir organizasyon bedeli ekleyerek maliyetleri en uzun 60 ay vadeye böleceğiz ve evini dönüşümden geçirmek isteyenlere faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacağız. Böylece hem kentsel dönüşüm hızlanacak hem de insanlarımız güven içinde yaşayacakları evlerini yenilemiş olacak” açıklamasını yaptı.

Deprem bizi bu sisteme girmeye tetikledi
İstanbul’da Ekim ayında yaşanan 5.9’luk depremin kentsel dönüşüme girme konusunda kendilerini tetiklediğini belirten Emin Üstün, “Türkiye’de dönüşüm bekleyen 1 milyondan fazla konut var. Önemli bir kısmı da İstanbul’da. Özellikle deprem bölgesi üzerinde yer almamız, eski ve güçlendirilmesi gereken binalarda yaşayanları oldukça tedirgin ediyor. Son yaşanan deprem, ödeme gücü olmayan insanların çaresizliğini ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini ortaya koydu. Bu konuda Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı çok önemli çalışmalar var. Biz de hem bu sürece destek sağlamayı hem de Elbirliği Sistemi ile kentsel dönüşüm bekleyenlere finansal bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Müteahhitlerin de kendi projeleri için bu sistemden yararlanabileceğini belirten Emin Üstün, Eminevim modeli ile kentsel dönüşüm çalışmalarına önce İstanbul’da başlanacağını ardından da tüm Türkiye’de bu hizmetin verileceğini bildirdi.

Kentsel dönüşüme faizsiz model

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Kağıthane’de moloz yüklü kamyon devrildiKağıthane’de moloz yüklü kamyon devrildi
Çok sayıda işçiyi işten çıkartan giyim sektörünün devine protestoÇok sayıda işçiyi işten çıkartan giyim sektörünün devine protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'da gri kategorideki terörist Semra Tuncer yakalandı

Semra Tuncer Diyarbakır'da yakalandı

İstanbul'da yeniden ortaya çıkan İSPARK değnekçileriyle ilgili yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.