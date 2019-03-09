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"Kentsel dönüşümü 20 yıl içinde tamamlamak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 21:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Türkiye'nin genelinde kentsel dönüşüm sürecini inşallah önümüzdeki 20 yıl içinde tamamlamak istiyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm sürecini 20 yıl içinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Bakan Kurum, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, esnafın kentsel dönüşümle ilgili yıllardır süren sorununun bulunduğunu belirterek, dönüştürülmesini gereken alanlarda bir an önce işlemlerin başlamasını istediklerini dile getirdi.

Riskli alanlarda kimsenin yaşamasını istemediklerini ifade eden Kurum, şunları belirtti:

"Riskli alanlarda hiçbir esnafımızın ticari faaliyette bulunmasını istemiyoruz. Bu alanları, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin her yerinde dönüştürmek istiyoruz. Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili bir çalışmayı başlatıyoruz. Buradaki esnafımızın büyük bir kısmı taşınmış. Mevcut yerdeki kardeşlerimize de burada yeni yaşam alanı sunabilme adına yeni bir planlama sürecine girilmesi gerekiyor. Bu planlamaya ilişkin de yatay mimari esaslı, az katlı, bizim mahalle kültürümüzü yaşatacak o projeyi gerçekleştirmek istiyoruz."

Bakan Kurum, projeyi esnafın rızası çerçevesinde yapacaklarını, 3'te 2 çoğunluk sağlanmadığı ve istenmediği takdirde projenin hayata geçirilmeyeceğini söyledi.

"Türkiye'nin genelinde kentsel dönüşüm sürecini inşallah önümüzdeki 20 yıl içinde tamamlamak istiyoruz." diyen Bakan Kurum, "Küçük Sanayi alanı da bizim Eskişehir'deki dönüşüm önceliğimizdir. Biz artık, şehirlerin 50 yılını, 100 yılını planlamak istiyoruz. Bu planlamayı hakkaniyet çerçevesinde yapmak istiyoruz. 50 yılın planını sizlerin de içinde bulunduğu süreçle yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Eskişehir

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