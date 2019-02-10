Kentsel dönüşümü eleştiren Bozbey’e, Aktaş’tan cevap

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası’nın düzenlendiği programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sözleri damga vurdu. Programa katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, kentsel dönüşümü eleştirdiği konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan Alinur Aktaş, “Bunların ruhsatlarını kim verdi? Ruhsatını vermeyeceksin o zaman. Bununla alakalı gerekli duruşu göstereceksin” dedi.

Emlak Müşavirleri Esnaf Odası’nın düzenlendiği etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de katıldı. Kürsüye davet edilen Bozbey, Bursa’daki kentsel dönüşüm çalışmalarının emlak müşavirlerini de mağdur ettiğini söyledi. Bozbey’in ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, kentsel dönüşümde yaşanan süreci ve mağduriyetlerin ortadan kalkması için verdikleri mücadeleyi anlattı.

“Ruhsatları kim verdi?”

Bursa’da 0.50 emsal artışlarıyla kentsel dönüşüm yapılmaya çalışıldığını hatırlatıp, süreci başlatan eski başkan Recep Altepe’ye teşekkür eden Aktaş, “Recep başkanı yürekten tebrik ediyorum. Çok iyi niyetli bir yaklaşımdı. Biz kendi içimizde de bunu tartıştık. 2014 senesine kadar İnegöl,Büyükşehir’e bağlı değildi. 7 ilçe Büyükşehire dahildi, diğer 10 ilçe müstakildi. İmar planlarını kendisi yapıyordu. Dolayısıyla bununla alakalı çok iyi niyetle başlamış bir çalışma. Özellikle Yıldırım Belediyesi buna dair çok iyi örnekleri hayata geçirmeye gayret gösterdi. Tabi ki gönül arzu ederdi ki parsel bazında değil de ada bazında, mahalle bazında bu uygulamaları hayata geçirelim. Lakin bu iyi niyetli 0.50 emsal artışları gördük ki sorun ve sıkıntıları karşımıza çıkarmaya başladı. O zaman şunu söylüyoruz. Adama sorarlar, bunların ruhsatlarını kim verdi? Ruhsatını vermeyeceksin o zaman. Bununla alakalı gerekli duruşu göstereceksin” diye konuştu.