"Kentsel dönüşümün mağdurları Romanlar oldu"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Kentsel dönüşüm adı altında Roman vatandaşlarımız bu ülkede mağdur edildi. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme evrildiği bu sürecin asıl mağdurları Roman vatandaşlarımız oldu." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Roman vatandaşların sorunlarına ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerde bulundu.

Roman vatandaşların sorunlarının, bir taraftan önyargı öte yandan devletin ilgisizliği nedeniyle git gide arttığını savunan Karaduman, büyükşehirlerdeki Romanların, yoksulluk kaynaklı olarak eğitim, barınma, ulaşım ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Karaduman, bu sorunların, "ötekileştirme" problemin oluşmasına da neden olduğunu ifade ederek, "Güç sahiplerinin farklı olmaya tahammüllerinin kalmadığı bu dönemde, kültürümüzün eşsiz bir parçası olan Roman vatandaşlarımız, ekonomik şiddet aracılığıyla tek tipleştirme projesinin bir kurbanı haline getirilmek istenmektedir." diye konuştu.

Ankara'daki Kale Mahallesi'ni ziyaret ederek Romanların dertlerini dinlediklerini anlatan Karaduman, şöyle devam etti: