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  4. Kentte gerilim yüksek! Rus askerleri sivil halka ateş açtı

Kentte gerilim yüksek! Rus askerleri sivil halka ateş açtı

05.03.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken Rus askerleri, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde kendilerini protesto eden sivil halka ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Rus askerler, kendilerini protesto eden halka ateş açtı. Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde Rus askerlerin rastgele ateş açması üzerine bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

HALKA ATEŞ AÇTILAR

Bazı kentlerde Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerinin kentlerini terk etmesi için protestolar yapılırken, Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde de halk sokaklara döküldü. Kente giren Rus birliklerini istemeyen Ukraynalı siviller Rus askerlerinin önünde durarak saldırıyı protesto etti. Protestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan Rus askerleri gelişigüzel ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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