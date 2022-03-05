Kentte gerilim yüksek! Rus askerleri sivil halka ateş açtı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Rus askerler, kendilerini protesto eden halka ateş açtı. Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde Rus askerlerin rastgele ateş açması üzerine bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

HALKA ATEŞ AÇTILAR

Bazı kentlerde Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerinin kentlerini terk etmesi için protestolar yapılırken, Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde de halk sokaklara döküldü. Kente giren Rus birliklerini istemeyen Ukraynalı siviller Rus askerlerinin önünde durarak saldırıyı protesto etti. Protestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan Rus askerleri gelişigüzel ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

