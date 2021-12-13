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Kentucky'de Hortumda Ölenlerin Sayısı Hala Belirsiz

13.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de altı eyaleti etkileyen hortum felaketi sonrasında kurtarma ekipleri, sağ kalanları bulma umutları azalsa da çalışmalara yeniden başladı. Hortumun en etkili olduğu Kentucky eyaletinde yetkililer, ölü sayısını belirlemeye çalışıyor

ABD'de altı eyaleti etkileyen hortum felaketi sonrasında kurtarma ekipleri, sağ kalanları bulma umutları azalsa da çalışmalara yeniden başladı. Hortumun en etkili olduğu Kentucky eyaletinde yetkililer, ölü sayısını belirlemeye çalışıyor.

Başkan Joe Biden Kentucky'yi federal afet bölgesi ilan ederek eyalete ilave federal yardımların daha hızlı ulaştırılmasının önünü açtı. Eyaletin federal afet bölgesi ilan edilmesini Kentucky Valisi Andy Beshear talep etmişti.

Vali Beshear, Cuma günü meydana gelen hortum felaketinde ölenlerin sayısını 80 olarak açıklamış ve bu sayının 100'ün üzerine çıkabileceğini söylemişti. Ancak Beshear, hortumda hasar gören bir mum fabrikasında kaybolanların sayısının düşünülenden çok daha az olduğu konusundaki umutların yüksek olduğunu, bunun da ölü sayısı tahminlerini aşağıya çekebileceğini kaydetmişti.

Kentucky'nin güneybatısında 10 bin nüfuslu Mayfield kasabasında bulunan mum fabrikası hortumda ağır hasar aldı. Hortum ayrıca kasabadaki polis karakolu ve itfaiye binalarını tahrip etti. Çok sayıda ev yerler bir olurken büyük ağaçların devrildiği görüldü.

Mum fabrikasında çalışan 110 kişinin 70'inin hayatını kaybettiğinden endişe ediliyordu. Ancak fabrika sözcüsü, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada bu sayının en fazla 16 olduğunu, sekiz işçinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını, sekiz kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Vali Beshear, Pazar günü erken saatlerde ölü sayısının daha düşük olduğunu doğrulamadı, ancak firmadan gelen doğrulanmamış verilerin "umduğumuz mucizenin gerçekleştiğine" işaret edebileceğini söyledi.

Kentucky Vali Yardımcısı Jacqueline Coleman ve yerel yetkililerin Mayfield kasabasının 320 kilometre doğusundaki Campbellsville'de hortumun yarattığı enkazı incelemek üzere bölgeye gideceği bildirildi.

Kentucky, hortumda en ağır hasarı alan eyalet olsa da ABD'nin Ortabatı kesimindeki Illinois eyaletinde online perakende devi Amazon'a ait bir deponun hortum nedeniyle hasar görmesi sonucu altı işçi yaşamını yitirdi. Çok sayıda depo çalışanı, Reuters haber ajansına, hortumdan korunmak için kendilerine tuvalete saklanmaları talimatı verildiğini söyledi. Firmada çalışan 26 yaşındaki bir TIR şoförünün deponun tuvaletinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Arkansas eyaletinde iki, Tennessee eyaletinde dört, Missouri eyaletindeyse iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Papa Francis'ten taziye mesajı

Öte yandan Katolikler’in ruhani lideri Papa Francis, hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın arama ve kurtarma ekiplerinin çabalarını övdüğü bildirildi.

Papa Francis adına gönderilen mesajda, Papa'nın yıkıcı etkisi olan "bu büyük trajedinin" etkilerini öğrenmekten ötürü duyduğu üzüntü dile getirildi.

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