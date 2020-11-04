Kenya'da bebek fil sayısında patlama yaşandı

Fildişi ticareti şimdilik pandemi nedeniyle geçici olarak dursa bile, yasadışı avlanma hala filler için tehdit oluşturuyor.

Sağanak yağışların bitki örtüsünde otlak alanları artırması sayesinde filler daha iyi besleniyor, doğurganlıkları artıyor, kuraklığa ve susuzluğa bağlı ölümler azalıyor.

Özellikle son iki yıldır etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ülkede sık sık sel baskınları ve can kayıpları yaşanmıştı.

Bölgedeki kuraklık döngüsü arttıkça, bunu izleyen yoğun yağışlı mevsimler de arttı.

Amboseli Filleri Koruma Vakfı'nın kurucusu Cynthia Moss, "Aralık ayında doğum oranları genelde yüksek olur, dolayısıyla doğumların devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Moss, uzun bir kuraklık dönemimin şu anda yavru filler için en büyük tehlike olduğunu belirtti:

Yağmurlar kesilirse bu yavruların çoğu yaşamını kaybedecek. Tam olarak sayıyı kestiremiyorum ama büyük ihtimal yarısı hayatını yitirir.

2021’deki hava değişimlerini şimdiden kestirmek zor olsa da, yoğun yağışlı dönemin martta başlaması bekleniyor.

