HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen ''kana susamış vampir' firar etti

Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen ''kana susamış vampir' firar etti

15.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da 10 çocuğu öldüren ve en az ikisinin kanını içen 'vampir' Masten Milimo Wanjala, hapishaneden firar etti. İhbarlar doğrultusunda Temmuz ayında tutuklanan Wanjala'nın suçunu itiraf ettikten sonra yaptıkları için pişman olmadığı ortaya çıkmıştı.

Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen ''kana susamış vampir' firar etti

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 10 çocuğu öldürdüğünü itiraf ettikten ve en az birinin kanını emdikten sonra vampir olarak adlandırılan 20 yaşındaki Masten Milimo Wanjala cezaevinden kaçtı.

Birden fazla cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı gün Nairobi hapishanesinden firar eden Wanjala'nın sabah yoklama sırasında olmamasını gören memurlar yaşanan durumun bu şekilde farkına varabildi.

BULANA ÖDÜL VERİLECEK

Görevde olan üç polis memuru tutuklanırken, yetkililer şimdi firariyi bulmak için her yerde arama yapıyor. Nairobi Valisi Mike Sonko, Wanjala'nın yerini tespit etmede memurlara yardım edebilecek herkese para ödülü verileceğini söyledi.

Screenshot_6

''KANA SUSAMIŞ BİR VAMPİR''

Yetkililer, 12-13 yaş arasındaki çocukları hedef alan caninin "kana susamış bir vampir" olduğunu söylemiş, polis, katilin cinayet çılgınlığına beş yıl önce 12 yaşındaki bir kızla başladığını raporlarda sunmuştu. Yerel basına göre,cesetlerin bir kısmı çalılar arasında bulunurken, bazılarının açık kanalizasyon borularında olduğu görülmüştü.

''BÜYÜK ZEVK ALIYORUM'' DEMİŞTİ

Kenya Suç Araştırmaları Müdürlüğü, Temmuz ayında caninin çocukları soğukkanlılıkla öldüğünü Twitter'dan da bildirmiş yapılan açıklamada "Tek kelimeyle sinirleri sarsan bir olay. Katil, masum çocukları nasıl öldürdüğünü tek tek anlattı. Wanjala, kurbanlarını tek başına en duygusuz şekilde katletti, bazılarını infaz etmeden önce damarlarından kan emdiğini itiraf etti. Bu, oldukça yürek burkucu'' denilmişti. Yaptıkları için özür dilemeyen, pişman bile olmayan katil, dedektiflere kurbanlarını öldürmekten büyük zevk aldığını söylemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümüSu sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
Ülke şokta! Diri diri bahçeye gömülen bebek kurtarıldıÜlke şokta! Diri diri bahçeye gömülen bebek kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Kenya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi

Uyarı yapıldı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Uyarı yapıldı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Her yeri kapladı! Görenler telefonuna sarıldı

Her yeri kapladı! Görenler telefonuna sarıldı

MİT dizisinde tüyleri diken diken eden sahne! "Mesele devlet olduğunda..."

MİT dizisinde tüyleri diken diken eden sahne! "Mesele devlet olduğunda..."

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.