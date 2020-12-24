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Kenya'da doktorlar grevi sonlandırdı, hemşirelerin eylemi sürüyor

24.12.2020 21:40 | Son Güncelleme:
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Kenya'da doktorlar grevi sonlandırdı, hemşirelerin eylemi sürüyor

Ülkedeki doktorlar 3 gün önce başlattıkları grevi bitirme kararı alırken, 35 bin hemşire ve sağlık çalışanının grevi ise sürüyor.

Kenyalı doktorlar, 3 gün önce düşük maaş ve yetersiz çalışma koşulları nedeniyle başlattığı greve son verdi.

Kenyalı Doktorlar, Eczacılar ve Dişçiler Sendikası Başkanı Chibanzi Mwachonda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin taleplerini karşılanacağına ilişkin verdiği taahhüdün ardından grevi sonlandırma kararı aldıklarını belirtti.

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Kenya'da 35 binden fazla hemşire ve klinik çalışanının başlattığı grev ise halen sürüyor. Hafta başı sağlıkçıların temsilcilerinin hükümetle yaptığı görüşmede sonuç alınamadı.

Sağlık çalışanları, hayat sigortası ve risk ödeneğinin yanı sıra Kovid-19'a karşı yeterli koruyucu ekipmanın da tedarik edilmesini talep ediyor.

96 bine yakın Kovid-19 vakasının kaydedildiği ülkede şu ana kadar 1652 kişi virüsten hayatını kaybetti. (AA)

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