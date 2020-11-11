Kenya'da halkı sokağa döken 100 yıllık ağaç sökülmeyecek

The Star gazetesinin haberine göre, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta adına açıklama yapan Nairobi Şehir Hizmetleri Genel Direkötrü Mohammed Badi, aktivistlerin haftalardır kesilmemesi için gösteri yaptığı tarihi ağaca dokunulmayacağını duyurdu.

Badi, ağacın Kenya'nın kültürel ve ekolojik mirasının bir işareti olduğunu vurgulayan bildiriye de imza attı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ

Ağacın otoyol yapımı için sökülerek başka bir yere taşınması planının ekimde açıklanması sonrası yerel halk sakinleri ve çevreciler sokağa inmişti.

İNCİR AĞACI KUTSAL KABUL EDİLİYOR

İncir ağacı, ülkenin en kalabalık etnik grubu Kikuyularca kutsal kabul ediliyor. (AA)

