Kenya'da terör şoku! 15 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da dün 15.00 sularında başlayan terör olayının bu sabat saatlerinde yapılan duyuru ile sonlandırıldığı açıklandı. Yaklaşık 20 saat boyunca aralıklarla ateş açan teröristler, ülkenin başkenti Nairobi'de güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Çatışmalarla dolu 20 saat nefeslerin tutulduğu anları beraberinde getirdi.

Güvenlik güçleri duyurdu: En az 15 ölü!

Patlama ve silah sesleri ilk olarak dün saat 15.00 surlarında duyuldu.

Lüks otele giren saldırganlar katliama girişti.

Ve yaklaşık 20 saat boyunca aralıklarla ateş açtılar.

Kenya’nın başkenti Nairobi'deki güvenlik alarmı sonunda bitti!

Bölgedeki gazeteciler ise olay yerinde nöbet tutmaya devam ediyor.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, bütün teröristlerin etkisiz hâle getirildiğini bu sabah açıkladı.

Kenyatta, yaklaşık 700 sivilin kurtarıldığını da belirtti.

Hedef alınan DusitD2 adlı otel yerleşkesi ve çevresinden insanlar sabah saatlerinde de kurtarıldı.

İsmini vermek istemeyen Kenyalı yetkililer, El Kaide bağlantılı Eş Şebab terör örgütünün bu saldırıda en az 15 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı. Kenyatta ise saldırganlar hariç ölü sayısını 14 olarak belirtti.

Teröristler ise en az 47 kişiyi öldürdüklerini iddia ediyor.

Yabancıların uğrak yeri olan bölgeye düzenlenen saldırıda ölenlerden birinin ABD vatandaşı olduğu teyit edildi.

Bomba yüklü araç saldırısının ardından bölgeye 4 silahlı saldırganın girdiği bildirilmişti.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, başkentin Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otel yerleşkesi ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirtmişti.

Güvenlik ekiplerinin bölgede binalardan halkı ve yabancıları başarıyla tahliye ettiğini, güvenliğin sağlandığını ifade eden Matiang, halktan günlük yaşantısına devam etmesini istemişti.

Ancak şafağın sökmesiyle birlikte bölgedeki binalardan yeniden patlama ve silah sesleri geldi.

Bunun üzerine “temizliğin sürdüğünü” açıklayan Kenya İçişleri Bakanlığı, saldırganların akıbeti hakkında bir ifade kullanmadı.

Eş Şebab terör örgütü, güçlü olduğu Somali’ye kendileriyle mücadele için 2011’de asker gönderen Kenya’ya saldıracağını defalarca vurgulamıştı.

Saldırının 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve yaklaşık 150 askerin ölmesine yol açan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

Özellikle Somali'de etkili olan terör örgütü, 2013 yılında Nairobi’deki Westgate alışveriş merkezine saldırmış, dört gün süren katliamda 72 insan hayatını kaybetmişti.

2015'te ise bu kez Somali sınırındaki Garissa Üniversitesi hedef alındı ve teröristler 148 insanı öldürdü.