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  4. Kenya’da turistlerin kızgın zürafa ile imtihanı saniye saniye kamerada

Kenya’da turistlerin kızgın zürafa ile imtihanı saniye saniye kamerada

12.12.2020 12:18 | Son Güncelleme:
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Kenya’da kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu araca saldırdı. O anlar saniye saniye bir turistin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kenya’nın Masai Mara Rezerve Bölgesi’nde meydana geldi.

Kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu aracı kovaladı. Dicken Muchena adlı turist, zürafanın hızla bulunduğu araca doğru koştuğunu gördü.

"KAÇMAYI BAŞARDIK"

Yerel medyaya konuşan Muchena, “Zürafa ilk başta zararsız görünüyordu ama birdenbire koşmaya başladı ve bizi doğal ortamından uzaklaştırdı. Hatta bir noktada çıkışımızı kapatmaya bile çalıştı ama kaçmayı başardık. Bu korkunç bir maceraydı” dedi.

Zürafaların saatte 64 kilometre hızla koşabildikleri ifade ediliyor.

(DHA)

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