Kenya'da vahşet itirafı! 10 çocuğu öldürüp, kanlarını emdi: Pişman değilim

Kenya'nın başkenti Nairobi'de akıllara durgunluk veren bir vahşet yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen yetkililer ağaçlık bir bölgede 2 çocuğun cesediyle karşılaşması üzerine yaptığı soruşturmada Masten Milimo Wanjala adındaki 20 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.

Polis merkezine götürülen 20 yaşındaki cani, burada verdiği ifadede tüyler ürpertti. 10 çocuğu öldürdüğünü söyleyen Masten, birkaçının da kanlarını emdiğini söyledi.

PİŞMAN DEĞİL!

Kenya Suç Araştırmaları Müdürlüğü, caninin çocukları soğukkanlılıkla öldüğünü Twitter'dan da bildirdi. Açıklamada "Tek kelimeyle sinirleri sarsan bir olay. Katil, masum çocukları nasıl öldürdüğünü tek tek anlattı. Wanjala, kurbanlarını tek başına en duygusuz şekilde katletti, bazılarını infaz etmeden önce damarlarından kan emdiğini itiraf etti. Bu, oldukça yürek burkucu'' denildi. Yaptıkları için özür dilemeyen, pişman bile olayan katil, dedektiflere kurbanlarını öldürmekten büyük zevk aldığını söyledi.

''KANA SUSAMIŞ BİR VAMPİR''

Yetkililer, 12-13 yaş arasındaki çocukları hedef alan caninin "kana susamış bir vampir" olduğunu söyledi. Polis, katilin cinayet çılgınlığına beş yıl önce 12 yaşındaki bir kızla başladığını da sözlerine ekledi.

CESETLERİ KANALİZASYONA ATTI

Yerel basına göre,cesetlerin bir kısmı çalılar arasında bulunurken, bazılarının açık kanalizasyon borularında olduğu görüldü.

Wanjala'nın tüyler ürpertici itirafları, birçok ülke basınında yer buldu.



