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Kenya'da yapım aşamasındaki altı katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

26.09.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’nın başkenti Nairobi’de yer alan Kiambu ilçesinde yapım aşamasındaki altı katlı bina çöktü. Ekipler şu ana kadar binanın enkazından altı kişinin cansız bedenini, biri çocuk dört kişinin de yaralı olarak çıkardıklarını bildirdi. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmezken, enkaz altında kaç kişinin olduğu ise bilinmiyor.

Kenya'da yapım aşamasındaki altı katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Kenya’nın başkenti Nairobi’de yer alan Kiambu ilçesinde 6 katlı bina yerel saatle 05.30’da çöktü. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü binanın enkazından şu ana kadar 6 kişinin cansız bedeni ve 1'i çocuk toplam 4 kişi de yaralı olarak çıkarılırken, yaralılardan bazıların durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yapım aşamasında olan binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları, binanın bitişiğinde bulunan evlerin üzerinde doğru çöktüğünü belirtti. Enkaz altında kaç kişinin kaldığı ise bilinmiyor.

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BİNANIN İNŞAAT İZNİ YOKMUŞ

Kiambu Kaymakamı Kimani Wamatangi basına verdiği demeçte, “Buraya yapılan bina standartların son derece altında yapılıyordu” ifadelerini kullanarak, “Bu adam izinsiz inşa etti. Geldi izin için başvurdu, birkaç şartı yerine getirmesi söylendi, ortadan kayboldu, inşaata devam etti” dedi. "Burada tanık olduğumuz şey felaket, bunun olmasına izin verilemez" ifadelerini kullanan Wamatangi, polisi, yetkililerin bina yönetmeliklerini uygulamalarına yardımcı olmaya çağırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kenya bina
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