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  4. Kenya'dan ilginç karar! Bebeklerin anne sütü ile beslenmesi için biberon ve emzik yasaklanıyor

Kenya'dan ilginç karar! Bebeklerin anne sütü ile beslenmesi için biberon ve emzik yasaklanıyor

30.03.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Afrika ülkesi Kenya, bebeklerin anne sütüyle beslenmesini desteklemek için biberon ve emziği yasaklayacağını duyurdu. Bebek mamalarının yasaklanmadığı ancak yeni yasayla mamaların üretimine ve pazarlanmasına düzenleme getirileceği kaydedildi.

Kenya'dan ilginç karar! Bebeklerin anne sütü ile beslenmesi için biberon ve emzik yasaklanıyor

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya Sağlık Bakanlığı, anne sütü yerine kullanılan besin maddelerinin kullanımını azaltmak ve sonlandırmak amacıyla 28 Mayıs itibarıyla biberonların kullanımının yasaklanacağını açıkladı.

Biberonlarla birlikte bebekleri anne sütü emmekten uzaklaştıran emzikler de yasaklanırken yasağın uygulanma nedenlerinden bir diğerinin de emzik ve biberon gibi ürünlerin sık sık temizlenmemesi, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı taşıması olduğu belirtildi.

Bebek mamalarının yasaklanmadığı ancak yeni yasayla mamaların üretimine ve pazarlanmasına düzenleme getirileceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2016'da yayımladığı raporunda, dünyada halen çok sayıda ülkenin bebek maması ve türevi ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hiçbir yasal düzenlemeye sahip olmadığını belirtmişti.

Raporda, anne sütüyle beslenen çocukların fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı olduğu vurgulanarak, hükûmetlere "anne sütünün desteklenmesi için gerekli yasal mevzuatın çıkarılması" çağrısı yapılmıştı.

AA

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Kenya
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