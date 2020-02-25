Kenya et ve derileri için eşek kesmeyi yasaklıyor

Eşek nüfusunun hızla azaldığı Kenya'da, Tarım Bakanlığı, gelecek aydan itibaren mezbahalarda eşek kesiminin yasaklanacağını açıkladı.

Kenya, özellikle Çin'den gelen eşek eti ve derisi talebine yetişebilmek için 2012'de eşek kesimini serbest bırakmıştı.

Kenya Tarım Bakanı Peter Munya, eşek popülasyonunun azalmasına neden olan yasanın bir "hata" olduğunu söyledi ve "Eşeklerin etleri için öldürülmesi, iyi düşünülmüş bir karar değildi" dedi.

Bakan Munya eşek kesimhanelerinin başka hayvan kesmeye başlamaları için 1 ayları olduğunu, aksi takdirde kapatılacaklarını belirtti.

Ülkede hükümetin yayımladığı verilere göre 10 yıl önce 1.8 milyon olan eşek sayısı geçen yıl 600 bine düştü.

Çiftçiler Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde protesto gösterisi yaparak eşek popülasyonunun korunmasını talep etmişti.

Protestocuların taşıdığı pankartlarda "Eşekler çalındığında ya da öldürüldüğünde, kadınlar eşek gibi kullanılıyor" yazıyordu.

Kırsal bölgede su ve odun taşıma işi hâlâ büyük oranda eşeklerle yapılıyor. Eşek sayısının düşmesinin özelikle kadınların iş yükünü çok artırmasından endişe ediliyor.