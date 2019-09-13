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Kenya Rastarafyanizmi din kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kenya mahkemesi saçlarını kesmek istemeyen Rasta öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasını inanç özgürlüğüne aykırı buldu

ADDİS ABABA (AA) - Kenya Yüksek Mahkemesi, saçlarını kesmediği için okuldan uzaklaştırılan Rasta öğrenciyi haklı bularak, Rastafaryanizmin diğer dinler gibi değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Kenya’dan The Star gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Rasta saçını kesmemesi nedeniyle ocak ayında okuldan uzaklaştırılan bir kız öğrencinin ailesinin açtığı davada, öğrencinin eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün engellendiğine hükmetti.

Kararda dini nedenlerle saçını kesmek istemeyen bir öğrencinin buna zorlanamayacağı ve bunun anayasaya aykırı olduğu belirtilerek, Rastafaryanizm'n diğer dinler gibi değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Hakim Chacha Mwita her çocuğun temel eğitim almasının anayasal hakkı olduğunu vurgulayarak, "Rastaları dinlerine aykırı şekilde saçlarını traş etmeye zorlamak yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Rasta inancının takipçileri, siyahilerin Afrika'ya dönmesini savunan Jamaikalı aktivist Marcus Garvey'in peygamber, eski Etiyopya İmparatoru Haile Selassie'nin mesih olduğuna inanıyor.

Yahudilik ve Hristiyanlıktan beslenen Rastalar et yemiyor, alkol kullanmıyor ve sigara içmiyorlar ancak ganga (marihuana) adını verdikleri uyuşturucuya sıkı şekilde bağlılar.

Rastalar, mesihin tekrar dünyaya dönerek yeryüzünde bir cennet inşa edeceğini, buranın da Afrika olacağını savunuyor.

Dünya genelinde Rastafaryanizmin bir milyondan fazla inananı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya rasta Rastafaryanizm

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