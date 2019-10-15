Kenya Ulusal Meclisi Heyeti TBMM'de

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Celalettin Güvenç, Kenya Ulusal Meclisi Üye Hizmetleri ve Tesisleri Komite Başkan Vekili Catherine Wanjiku Waruguru ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM'deki görüşmede konuşan Güvenç, Kenya'yı Doğu Afrika Bölgesinde güçlü bir aktör ve kıtada önde gelen iyi bir partner olarak gördüklerini bu anlamda iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Kenya'ya yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde gözle görünür gelişmenin yaşandığını ifade eden Güvenç, "Ticaret hacmimiz her geçen gün gelişmektedir ve ikili ziyaretler de bu gelişmeye katkı sağlamaktadır. Ülkelerimizin daha çok gelişmeye, daha çok iş birliğine, daha çok dostluğa ihtiyacı vardır ve bu anlamda karşılıklı iyi niyetin devamı mutlaka pozitif sonuçlar verecektir diye düşünüyorum." dedi.

Güvenç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 227 milyon dolar olduğunu, bunu 500 milyon dolar seviyelerine çıkarmak istediklerini, bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.