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Kenya Ulusal Meclisi Heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Celalettin Güvenç, Kenya Ulusal Meclisi Üye Hizmetleri Başkan Vekili Catherine Wanjiku Waruguru ile bir araya geldi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Celalettin Güvenç, Kenya Ulusal Meclisi Üye Hizmetleri ve Tesisleri Komite Başkan Vekili Catherine Wanjiku Waruguru ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM'deki görüşmede konuşan Güvenç, Kenya'yı Doğu Afrika Bölgesinde güçlü bir aktör ve kıtada önde gelen iyi bir partner olarak gördüklerini bu anlamda iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Kenya'ya yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde gözle görünür gelişmenin yaşandığını ifade eden Güvenç, "Ticaret hacmimiz her geçen gün gelişmektedir ve ikili ziyaretler de bu gelişmeye katkı sağlamaktadır. Ülkelerimizin daha çok gelişmeye, daha çok iş birliğine, daha çok dostluğa ihtiyacı vardır ve bu anlamda karşılıklı iyi niyetin devamı mutlaka pozitif sonuçlar verecektir diye düşünüyorum." dedi.

Güvenç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 227 milyon dolar olduğunu, bunu 500 milyon dolar seviyelerine çıkarmak istediklerini, bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Eğitim alanında da iş birliğini geliştirmek gerektiğine inandıklarını vurgulayan Güvenç, geçtiğimiz yıl 41, bu yıl ise 26 Kenyalı üniversite öğrencisinin Türkiye'de burs almaya hak kazandığını aktardı.

Ayrıca, savunma sanayisi konusunun da önemine işaret eden Güvenç, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Kenya; terörizm ve sınırı aşan suçlar bakımından benzer denemelerle karşı karşıyadır. Organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele, terör ve iç güvenlik konularında karşılıklı tecrübelerimizi paylaşmalıyız. Fiyat ve kalite avantajı bulunan, sahada denenmiş savunma sanayi ürünlerimizin daha geniş bir yelpazede Kenya'ya temin edilmesi de mümkündür. Çünkü savunma sanayinde biz son yıllarda büyük atak yaptık. Modern savunma sanayi silahlarına sahip olduğumuzu da belirtmek isterim."

Celalettin Güvenç, Türkiye'nin 2016 yılının Temmuz ayında büyük bir ihanet ile karşı karşıya kaldığını, bu ihanet kapsamında ülkenin kendi savaş uçaklarının TBMM'yi dahi bombaladığını anımsattı.

Bu kalkışma sırasında 250 sivil şehit verildiğini hatırlatan Güvenç, söz konusu girişimin faili olan FETÖ'nün Kenya'da 'Işık Okulları' ve Light Akademisi'nin hala açık olduğunu bildiklerine vurgu yaparak, "Hiçbir öğrencinin mağduriyetine sebep olmadan bu okulların hükümetimizin kurduğu Türkiye Maarif Vakfı'na devrini talep ediyoruz. Gelen her heyete bu söyleniyor. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yoğun çabaları var. Duyarlılığımız Kenya Hükümeti'ne, Sayın Başkana iletilir ve çözüm üretilirse memnun olacağımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

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Catherine Wanjiku Waruguru Kenya Ulusal Meclisi Üye Hizmetleri TBMM Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Celalett

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