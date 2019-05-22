Kenya ve Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor

ADDİS ABABA (AA) - Somali, komşusu Kenya’nın doğrudan uçuşları iptal etmesinin ardından şimdi de Nairobi’ye Somalili milletvekilleri ve bakanları sokmamasına tepki gösterdi.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya hükümetinin bazı milletvekili ve bakanların pasaportlarına el koyarak gözaltına almasının ve bu kişileri Mogadişu’ya geri göndermesinin endişe verici olduğu aktarıldı.

Mogadişu-Nairobi arasında başlayan doğrudan uçuşların ek güvenlik önlemleri nedeniyle askıya alınmasına da tepki gösterilen açıklamada, "Bu icraatlar Kenya ve Somali arasındaki var olan komşuluk ilişkisiyle uyuşmamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kenya hükümetine bu eylemlerin istikrarı bozacak etkilerini düşünme çağrısı yapılarak, Somali’nin Kenya vatandaşlarını ve yetkililerini ülkesinde memnuniyetle karşılayacağı belirtildi.

Hafta başında Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’na varan Somalili üst düzey siyasetçi ve diplomatların vize almaları gerektiği ileri sürülerek ülkeye girişinin engellendiği ileri sürülmüştü.

İki ülke, Hint Okyanusu’na bakan ve zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

