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Kenya’da 20 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

Kenya’da 20 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi

ADDİS ABABA (AA) - Kenya polisi, bir banka şubesinde kişisel kasaya saklanan 20 milyon dolar sahte banknot ele geçirdi.

Polis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bankanın başkent Nairobi’deki Queensway şubesine yapılan sahte para operasyonunda ikisi banka çalışanı altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde paraların devasa bir kasa içerisine yerleştirildiği görülürken, bu banknotların nerede basıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, bankadan yapılan açıklamada, bankanın paralarla bir ilişkisinin olmadığı ve banknotların bir müşteri tarafından getirilerek banka kurallarına aykırı şekilde özel kasaya koyulduğunu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya sahte banknot

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