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  4. Kenya'da ABD üssüne El Şebab saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

Kenya'da ABD üssüne El Şebab saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 23:43 | Son Güncelleme

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı: - "Doğu Afrika'da El Kaide'nin bir kolu olan El Şebab'ın gün içinde Manda Körfezi'ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı"

WASHINGTON (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), terör örgütü El Şebab'ın Kenya'daki Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi Askeri Üssüne düzenlediği silahlı saldırıda 1 Amerikan askeri ile 2 Pentagon'a bağlı sözleşmeli personelin öldüğünü ve 2 Pentagon çalışanının yaralandığını bildirdi.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Afrika'da El Kaide'nin bir kolu olan El Şebab'ın gün içinde Manda Körfezi'ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, üsse topçu atışının yanı sıra küçük silahlarla da saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Yaraların durumunun iyi olduğu ve bölgeden tahliye edildikleri kaydedildi.

Saldırıda ayrıca, sivil işletmecilere ait 6 uçağın da hasar gördüğü ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD El Şebab Kenya

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