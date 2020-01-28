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Kenya'da, Çin'den dönen bir kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kenya'da, Çin'den dönen bir kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

İSTANBUL (AA) - Kenya’da bir kişi, yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) yaşanan Çin’den dönüşü sonrası karantinaya alındı.

Citizen televizyonunun haberine göre, başkent Nairobi’deki Kenyatta Ulusal Hastanesi’nde karantinaya alınan kişi, birçok kentinde salgın dolayısıyla önlemler alınan Çin’den kısa süre önce ülkesine döndü.

Sağlık Bakanlığı, hastalık belirtileri bulunan kişinin muayene ve testlerinin sürdüğünü açıkladı.

Kenya Hava Yolları ile Guanco şehrinden Nairobi’ye uçtuğu belirtilen şüphelide koronavirüs tespit edilirse bu Afrika’da görülen ilk koronavirüs vakası olacak.

Her gün binlerce Çinlinin çalışmak amacıyla seyahat ettiği Afrika ülkelerinde koronavirüs salgını sonrası alarma geçilmişti.

- Yeni tip koronavirüs

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya koronavirüs

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