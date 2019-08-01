Kenya'da kanser hastalığının "ulusal felaket" ilan edilmesi ve hükümetin, hastalığın tedavi sürecinde daha fazla maddi katkı sağlaması talebiyle protesto gösterisi düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, başkent Nairobi'de toplanan ve "Kanser için bugün hareket zamanı" yazan tişörtler giyen göstericiler, yetersiz tedavi imkanları nedeniyle çok fazla kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini vurgulayarak, Kenya hükümetine, kanseri "ulusal felaket" ilan etmesi çağrısında bulundu.

40 milyon nüfusa sahip Kenya'da yalnızca 35 onkolog bulunuyor. Özellikle Nairobi ve Mombasa gibi büyük şehirlerin dışında yaşayan kanser hastaları, temel ihtiyaçlara ulaşmada daha çok zorluk çekiyor.

Yalnızca 3 radyoterapi cihazına sahip olan Kenyatta Sevk Hastanesinin, hiç onkolog bulunmayan Güney Sudan gibi ülkelerden de hasta kabul etmesi nedeniyle, Kenya'daki kanser hastalarının bekleme süresi daha da artıyor.

Hastaların ortalama olarak yüzde 70-80'ine ileri aşamada teşhis konulabiliyor.

Kenyalılar, özel sektördeki tedavilerin çok pahalı olmasından şikayet ederken, bazı hastalar tedavi için Hindistan'ı tercih ediyor.