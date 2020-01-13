HABER
  4. Kenya'da Terör Saldırısında Yine Bir Okul Hedef Alındı

Kenya'da Terör Saldırısında Yine Bir Okul Hedef Alındı

13.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kenya’nın Somali’yle sınırı yakınlarındaki bir bölgede El Şabab örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırıda 3 öğretmen ölürken bir çocuk da yaralandı

Kenya'da Terör Saldırısında Yine Bir Okul Hedef Alındı

Kenya’nın Somali’yle sınırı yakınlarındaki bir bölgede El Şabab örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırıda 3 öğretmen ölürken bir çocuk da yaralandı.

Polis raporuna göre saldırı esnasında bir çocuk kaza kurşunuyla yaralandı. Okulu yakan saldırganlar, Garissa bölgesinde bir polis karakolunu ateşe verdiler ve bir telekomünikasyon direğini de yıktılar.

Aynı bölgede geçen hafta da El Şabab militanlarıyla polis arasındaki çıkan silahlı çatışmada 4 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırganlar o tarihte de yine telekomünikasyon kulesini hedef almışlardı.

El Kaide bağlantılı, El Şabab örgütü 2008 yılında bu yana Somali’de saldırılar düzenliyor ve ülkede bir şeriat devleti kurmayı hedefliyor.

Geçen ay da Somali’de düzenlenen bombalı saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Japon milyarder Maezawa, Ay yolculuğuna birlikte çıkacağı 'hayat arkadaşını' arıyorJapon milyarder Maezawa, Ay yolculuğuna birlikte çıkacağı 'hayat arkadaşını' arıyor
Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı olduAldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya'da deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

ABD’de kasırga ve fırtına 11 can aldı

ABD’de kasırga ve fırtına 11 can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.