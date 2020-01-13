Kenya'da Terör Saldırısında Yine Bir Okul Hedef Alındı

Kenya’nın Somali’yle sınırı yakınlarındaki bir bölgede El Şabab örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırıda 3 öğretmen ölürken bir çocuk da yaralandı.

Polis raporuna göre saldırı esnasında bir çocuk kaza kurşunuyla yaralandı. Okulu yakan saldırganlar, Garissa bölgesinde bir polis karakolunu ateşe verdiler ve bir telekomünikasyon direğini de yıktılar.

Aynı bölgede geçen hafta da El Şabab militanlarıyla polis arasındaki çıkan silahlı çatışmada 4 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırganlar o tarihte de yine telekomünikasyon kulesini hedef almışlardı.

El Kaide bağlantılı, El Şabab örgütü 2008 yılında bu yana Somali’de saldırılar düzenliyor ve ülkede bir şeriat devleti kurmayı hedefliyor.

Geçen ay da Somali’de düzenlenen bombalı saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.

