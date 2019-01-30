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Kenya’daki bombalı saldırıda ölü sayısı 21’e yükseldi, 50 kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 04:27 | Son Güncelleme

Kenya’nın başkenti Nairobi’deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.Kenya’nın başkenti Nairobi’deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 21’e çıktı.

Kenya’nın başkenti Nairobi’deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Kenya’nın başkenti Nairobi’deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 21’e çıktı. Başkentteki otele düzenlenen ve terör örgütü Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda patlama sesleri duyulmuş ardından militanlar ve polis arasında çatışma çıkmıştı. Saldırıda ölü sayısının 21’e çıktığı açıklayan Polis Şefi Joseph Boinnet, yaklaşık 50 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

Otel çalışanı Enoch Kibet, "Vardiyalarımızı değiştiriyorduk o anda yüksek bir patlama sesi duydum. İnsanlar çığlık atıyordu. Hayatta olduğuma inanamadım. Patlama sesi çok yüksekti ve tüm oteli sarstı” ifadelerini kullandı.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, başkentin Westland bölgesindeki ’DusitD2’ adlı otelin ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirtti. Matiang, Kenya halkı için tehdit kalmadığını aktardı.

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