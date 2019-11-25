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Kenya'daki sel ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 65'e yükseldi

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

Merkez Kajiado Emniyet Müdürü Daudi Loronyokwe, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkede hafta sonu yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e yükseldiğini belirtti.

Loronyokwe, sayının Tanzanya'da katıldıkları düğünden dönerken sele kapılan 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla arttığını kaydetti.

Batı Pokot Bölge Valisi John Krop Lonyangapuo da sel ve toprak kaymalarının yaklaşık 120 bin kişiye etkilediğini bildirdi.

Ölü sayısı dün 60 olarak açıklanmıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya sel toprak kayması

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