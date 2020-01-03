Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek

İSTANBUL (AA) - Kenya’nın eski Meclis Başkan Yardımcısı Farah Maalim, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabul edilmesinin ardından, “Türkiye Libya’yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak.” yorumunu yaptı.

Maalim, yaptığı açıklamada, Batı ülkelerini yapıcı olmamakla eleştirerek, “Batı bir ülkeyi parçalayabilir ama onu asla onarmaz.” ifadesini kullandı.

"Osmanlı İmparatorluğu, 21. yüzyılda yataktan kalkıyor. Türkiye, Libya’yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak." diyen Maalim, Türkiye'nin Somali'nin hayatta kalması için bu ülkeyle de savunma anlaşması yapması gerektiğini belirtti.

Maallim, 2008-2013 yıllarında Meclisi Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

