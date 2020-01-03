HABER
  4. Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek

Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek

İSTANBUL (AA) - Kenya’nın eski Meclis Başkan Yardımcısı Farah Maalim, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabul edilmesinin ardından, “Türkiye Libya’yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak.” yorumunu yaptı.

Maalim, yaptığı açıklamada, Batı ülkelerini yapıcı olmamakla eleştirerek, “Batı bir ülkeyi parçalayabilir ama onu asla onarmaz.” ifadesini kullandı.

"Osmanlı İmparatorluğu, 21. yüzyılda yataktan kalkıyor. Türkiye, Libya’yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak." diyen Maalim, Türkiye'nin Somali'nin hayatta kalması için bu ülkeyle de savunma anlaşması yapması gerektiğini belirtti.

Maallim, 2008-2013 yıllarında Meclisi Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
1 ayda 1 milyon liralık hırsızlık yapan kuzenler çetesi kamerada1 ayda 1 milyon liralık hırsızlık yapan kuzenler çetesi kamerada
Kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildiKırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenya Libya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdlib'deki saldırılar sonrası 44 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

İdlib'deki saldırılar sonrası 44 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

Son dakika: MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Bitlis Ahlat'ta kar yağışı okulları tatil etti

Bitlis'te bir ilçede eğitime ara verildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.