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Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğu Kenya'nın Somali sınırında yaşayanlar teravih namazı kılmak için gizlice sınırın öbür tarafına geçiyor.

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, sınırdaki Mandera şehrinde yaşayan Kenyalılar, ramazanda topluca teravih kılmak için camilerin açık olduğu Somali tarafına geçmeye başladı.

Manderalı yerel yetkililer, güvenlik operasyonlarının başlatıldığını ve sınırı geçenlerin gözaltına alınarak 14 gün boyunca karantinada tutulacağını açıkladı.

Hükümet yetkilileri ise sınır geçişinin salgının büyümesine yol açabileceği endişesiyle sınırdaki Wajir ve Garissa şehirlerinde de inceleme başlattı.

Mogadişu hükümetinin yasağına rağmen Somali'deki çok sayıda caminin sosyal mesafe kurallarını uygulayarak toplu ibadetleri sürdürdüğü belirtiliyor.

Somali’de şu ana kadar 722 vaka ve 32 ölüm gerçekleşirken, Kenya’da 465 vaka ve 24 ölüm görüldü.

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