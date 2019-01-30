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Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan bir otel çevresinde patlama ve silah sesleri yükseldi.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:01 | Son Güncelleme

IHAAW162123-ASA/15-01-2019 - Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan bir otel çevresinde patlama ve silah sesleri yükseldi. 15.01.2019 16:21:23 TSI NNNN

IHAAW162123-ASA/15-01-2019

- Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan bir otel çevresinde patlama ve silah sesleri yükseldi.

15.01.2019 16:21:23 TSI
NNNN

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