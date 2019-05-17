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Kenya'nın eski Devlet Başkanı Moi tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

Eski Devlet Başkanı Daniel arap Moi'ye, dul bir kadına ait araziye el koymaktan 10,5 milyon dolar tazminat cezası verildi

Kenya'da bir mahkeme, eski Devlet Başkanı Daniel arap Moi'nin, bir araziye yasa dışı şekilde el koymaktan 10,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

BBC'nin haberine göre, hakim Anthony Ombwaya, Moi'nin "anayasaya aykırı, kuralsız, usulsüz ve kusurlu" davrandığı ve dul bir kadına ait araziye el koyduğu kararını verdi.

Susan Cheburet Chelugui'ye ait arazinin 36 yıl önce elinden yasa dışı biçimde alındığı, ancak 2007 yılında eski Devlet Başkanı Moi'in üzerine geçirildiği öğrenildi.

Chelugui'nin eşi Noah Chelugui'nin, Daniel arap Moi'nin iktidarda olduğu dönemde yerel yönetimde görevli olduğu belirtildi.

Kenya'da en uzun süre Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan Moi, Chelegui ve oğlu David Chelugui tarafından ailelerine ait olan araziye baba Noah Chelugui'nin ölümünden 2 yıl sonra el koymakla suçlanıyordu.

Moi'nin söz konusu araziyi o dönemde kereste firması Rai Plywood'e sattığı belirtilirken, şirket yetkilileri mahkemede verdikleri ifadede, araziyi 2007 yılında ayrıntılı bir araştırmanın sonunda satın aldıklarını açıkladı.

Kenya'nın eski Devlet Başkanı Moi ise araziyi nasıl elde ettiğine dair mahkemeye geçerli bir delil sunamadı.

Kenya'nın 2'nci Devlet Başkanı olan Daniel arap Moi, 1978-2002 yıllarında ülkeyi "demir yumruk" ile yönetti. Moi, iktidarı sırasında insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçlanıyordu.

Uluslararası baskıların sonunda Moi 1992 yılında çok partili seçime izin vermiş, bu seçime de hile yapıldığı iddiaları ve şiddet eylemleri damga vurmuştu.

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Daneil arap Moi diktatörlük Kenya

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