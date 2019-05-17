Kenya'nın eski Devlet Başkanı Moi tazminat ödeyecek

Kenya'da bir mahkeme, eski Devlet Başkanı Daniel arap Moi'nin, bir araziye yasa dışı şekilde el koymaktan 10,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

BBC'nin haberine göre, hakim Anthony Ombwaya, Moi'nin "anayasaya aykırı, kuralsız, usulsüz ve kusurlu" davrandığı ve dul bir kadına ait araziye el koyduğu kararını verdi.

Susan Cheburet Chelugui'ye ait arazinin 36 yıl önce elinden yasa dışı biçimde alındığı, ancak 2007 yılında eski Devlet Başkanı Moi'in üzerine geçirildiği öğrenildi.

Chelugui'nin eşi Noah Chelugui'nin, Daniel arap Moi'nin iktidarda olduğu dönemde yerel yönetimde görevli olduğu belirtildi.

Kenya'da en uzun süre Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan Moi, Chelegui ve oğlu David Chelugui tarafından ailelerine ait olan araziye baba Noah Chelugui'nin ölümünden 2 yıl sonra el koymakla suçlanıyordu.

Moi'nin söz konusu araziyi o dönemde kereste firması Rai Plywood'e sattığı belirtilirken, şirket yetkilileri mahkemede verdikleri ifadede, araziyi 2007 yılında ayrıntılı bir araştırmanın sonunda satın aldıklarını açıkladı.