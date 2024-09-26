Kenzül Arş duası okunuşu - Kenzül Arş duası anlamı nedir, fazileti nelerdir? Kenzül Arş duası dilek için kaç defa okunmalı?

Kenzül Arş duasının sıkıntılardan kurtulmak, dileklerin kabul olması, hayırlı kapıların açılması ve kalbe huzur vermesi gibi faziletleri olduğuna inanılır. Hz. Ömer, Hz. Ebubekir ve Hz. Osman'ın bu duanın faziletleri hakkında pek çok bilgi verdiği söylenir. Duaların manevi gücü kişisel inanç ve samimiyetle daha etkili hâle gelir. Bu bağlamda Kenzül Arş duası da gönülden okunmalıdır. Kenzül Arş duası Arapça oku, Arapça bilen kişiler için tercih edilebilir.

Kenzül Arş duası anlamı nedir?

Kenzül Arş duası, Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini yücelten, O’na sığınarak rahmet, af, yardım ve bereket talep eden bir duadır. Duanın anlamı Allah’a olan inancı, teslimiyeti ve kulluğu ifade ederken aynı zamanda dünya ve ahiret huzuru, sıkıntılardan kurtuluş ve dileklerin kabulü için niyazda bulunulur. Kenzül Arş duası, Allah’ın isimlerini yücelterek O’na yaklaşmayı ve O’ndan yardım dilemeyi içerir. Hem manevi ferahlık hem de dünya hayatındaki sıkıntılardan arınmak için okunur.

Kenzül Arş duası anlamı bakımından her türlü ihtiyaç, dilek, hastalık ve olumsuz durumlardan korunmak için okunması önerilen bir duadır. Allah’ın Hakk, Mübin, Adl, Hakem, Metin gibi yüce isimleri anılarak, peygamberler ve melekler şahit tutularak dua edilir.

Kenzül Arş duası fazileti nelerdir?

Kenzül Arş duası fazileti ve sırları çok büyüktür. Allah katında kabul gören ve geri çevrilmeyen dualar arasında yer alır. Peygamber Efendimiz ve sahabeler, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ömer, bu duanın gücüne sıklıkla vurgu yapmış ve her Müslümanın hayatında en az 1 kez bu duayı okumasını tavsiye etmişlerdir. Zor zamanlarda sıkıntıya düştüğünüzde ya da yardıma ihtiyaç duyulduğunda bu duaya başvurulabilir.

Duanın etkisini artırmak için Fatiha, İhlâs, Kafirun, Felak ve Nas surelerini 3'er kez okuduktan sonra bu duayı okumak tavsiye edilir. Bu şekilde okunduğunda, her türlü kötülükten ve hastalıktan korunacağınıza inanılır. Ayrıca gece yarısı ya da imsak vaktinde kılınan 2 rekat namazdan sonra Fatiha ve İhlâs sureleri okunup Kenzül Arş duası oku ile bitirilirse hem dünya hem de ahiret için isteklerinizin gerçekleşmesine vesile olabilir.

Kenzül Arş duasını Arapça olarak bir kağıda yazıp yanınızda taşıyabilir veya yastığınızın altına koyabilirsiniz. Bu şekilde çalınan malların bulunacağına, kaybolanların geri döneceğine inanılır.

Kenzül Arş duası fazileti arasında şunlar yer alır:

Sıkıntılardan kurtuluş: Zor zamanlarda ve sıkıntılarda okunarak, Allah’tan yardım ve rahatlama talep edilir.

Dileklerin kabulü: İhtiyaç ve dileklerin gerçekleşmesi için yapılan dualar arasında önemli bir yer tutar.

Manevi huzur: Duayı samimiyetle okuyan kişiye manevi huzur ve ferahlık verir.

Günahlardan arınma: Okunan dua, kişinin manevi olarak kendini temizlemesine ve günahlardan arınmasına yardımcı olur.

Kalp rahatlığı: Zihin ve ruh sağlığına katkı sağlayarak, kişinin kalbinde huzur oluşturur.

Allah’a yakınlaşma: Duanın, Allah’a olan bağlılığı ve inancı güçlendirdiğine inanılır.

Kenzül Arş duası Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Kenzül Arş duası dilek için kaç defa okunmalı?

Kenzül Arş duası, dilek ve hacetler için genellikle 7, 11 veya 41 defa okunması tavsiye edilir. Ancak belirli bir sayıya bağlı kalmadan içtenlikle ve samimiyetle okumak da önemlidir. Önemli olan duayı yaparken kalpten inanarak dileklerinizi Allah'a arz etmektir. Kenzül Arş duası dinle gün içerisinde duaya vakit ayıramayanlar için uygun olacaktır.

Kenzül Arş duası Arapça ya da Türkçe okunabilir. Dua namaz sonrası ya da yapılan ibadetlerin ardından okunabilir. Dua öncesi ve sonrası dileklerin detaylı bir şekilde akıldan ve kalpten geçirilmesi de önemlidir.