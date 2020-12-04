KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulduğu ve saklandığı, yasal olarak geçerli, uluslararası standartlara uygun ve teknik açıdan güvenli bir elektronik posta hizmetidir. KEP adresi sayesinde her türlü resmi, özel, ticari belge veya yazı şahıslar ve resmi ya da özel kurumlar arasında gönderilebilir. Peki KEP adresi ne demek? İşte KEP hakkında merak ettikleriniz.

KEP’in Standart E-Postalardan Farkı

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte e-posta kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Standart e-posta sistemlerinin yaygın kullanımına karşın bazı sorunları vardır. Bu standart sistemler kanuni açıdan sınırlı sayıda delil barındırır. KEP ise genel e-posta hizmetlerine ilave olarak;

E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediğini,

E-postanın alıcıya ulaşıp ulaşmadığını,

Ne zaman gönderildiğini ve alıcıya ne zaman ulaştığını,

İçeriğin değişip değişmediğini gösteren ve gerektiğinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesini sağlayan teknik açıdan güvenli bir sistemdir.

Bu hizmetler elektronik imza ve zaman damgası kullanılması sayesinde sağlanır. Bu sayede;

Gönderici teyidi,

Alıcı teyidi,

İçeriğinin değişmediğine dair teyit,

Gönderim ve alım zamanlarına dair teyit sağlanmış olur.

KEP’in Sunduğu Hizmetler

KEP sistemi sayesinde yasal olarak geçerli her türlü elektronik yazışma ve bildirim yapılabilir. Bu sistemin çok geniş hizmet seçenekleri vardır. KEP’in sunduğu hizmetler genel bir şekilde;

Kamu içi ve kurumlar arası yazışmalar,

Kamu - özel sektör arası yazışmalar,

Vatandaşlar arası her türlü yazışma,

Karşılıklı elektronik belge alınması ve gönderilmesi,

Tüketici şikayet ve taleplerinin alınması,

Elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, ihtar, ihbar, vb.) yapılması,

Tacirler arası ihtar, ihbar vb. beyanlar,

Ortaklar ve şirket arasında güvenli iletişim,

Online alışveriş siparişleri ve diğer her türlü siparişin gönderilmesi/alınması,

Elektronik fatura gönderilmesi,

Banka yatırım, kredi ve kredi kartı hesap ekstreleri,

TTK’da düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi,

Dilekçe, sözleşmeler, ihale teklifleri olarak sayılabilir.

KEP Kullanmanın Avantajları

Saatlerce süren haberleşme işlemlerinin günümüzde elektronik ortamlarda yapılmaya başlanması işlerin hızlanmasını ve kolaylaşmasını sağlamıştır. Peki, elektronik posta hizmetlerinden biri olan KEP adresi nedir ve faydaları nedir?

KEP, resmi ya da özel yazışmaların güvenli bir şekilde yapılmasını ve kayıtlı kalmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin faydaları;