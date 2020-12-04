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KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

04.12.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

İçindekiler

  • KEP’in Standart E-Postalardan Farkı
  • KEP’in Sunduğu Hizmetler
  • KEP Kullanmanın Avantajları
  • KEP Adresi Nasıl Alınır? PTT KEP Adresine Nasıl Girilir?
  • PTT KEP Adresi Fiyatları

Günümüzde haberleşmede elektronik postalar sıkça kullanılır. Yazışmalarımızı güvenli ve standartlara uygun bir şekilde yapmamızı sağlayan KEP sistemi ülkemizde de tercih edilen yöntemlerden biridir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulduğu ve saklandığı, yasal olarak geçerli, uluslararası standartlara uygun ve teknik açıdan güvenli bir elektronik posta hizmetidir. KEP adresi sayesinde her türlü resmi, özel, ticari belge veya yazı şahıslar ve resmi ya da özel kurumlar arasında gönderilebilir. Peki KEP adresi ne demek? İşte KEP hakkında merak ettikleriniz.

KEP’in Standart E-Postalardan Farkı

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte e-posta kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Standart e-posta sistemlerinin yaygın kullanımına karşın bazı sorunları vardır. Bu standart sistemler kanuni açıdan sınırlı sayıda delil barındırır. KEP ise genel e-posta hizmetlerine ilave olarak;

  • E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediğini,
  • E-postanın alıcıya ulaşıp ulaşmadığını,
  • Ne zaman gönderildiğini ve alıcıya ne zaman ulaştığını,
  • İçeriğin değişip değişmediğini gösteren ve gerektiğinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesini sağlayan teknik açıdan güvenli bir sistemdir.
  • Bu hizmetler elektronik imza ve zaman damgası kullanılması sayesinde sağlanır. Bu sayede;
  • Gönderici teyidi,
  • Alıcı teyidi,
  • İçeriğinin değişmediğine dair teyit,
  • Gönderim ve alım zamanlarına dair teyit sağlanmış olur.

KEP’in Sunduğu Hizmetler

KEP sistemi sayesinde yasal olarak geçerli her türlü elektronik yazışma ve bildirim yapılabilir. Bu sistemin çok geniş hizmet seçenekleri vardır. KEP’in sunduğu hizmetler genel bir şekilde;

  • Kamu içi ve kurumlar arası yazışmalar,
  • Kamu - özel sektör arası yazışmalar,
  • Vatandaşlar arası her türlü yazışma,
  • Karşılıklı elektronik belge alınması ve gönderilmesi,
  • Tüketici şikayet ve taleplerinin alınması,
  • Elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, ihtar, ihbar, vb.) yapılması,
  • Tacirler arası ihtar, ihbar vb. beyanlar,
  • Ortaklar ve şirket arasında güvenli iletişim,
  • Online alışveriş siparişleri ve diğer her türlü siparişin gönderilmesi/alınması,
  • Elektronik fatura gönderilmesi,
  • Banka yatırım, kredi ve kredi kartı hesap ekstreleri,
  • TTK’da düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Dilekçe, sözleşmeler, ihale teklifleri olarak sayılabilir.

KEP Kullanmanın Avantajları

Saatlerce süren haberleşme işlemlerinin günümüzde elektronik ortamlarda yapılmaya başlanması işlerin hızlanmasını ve kolaylaşmasını sağlamıştır. Peki, elektronik posta hizmetlerinden biri olan KEP adresi nedir ve faydaları nedir?
KEP, resmi ya da özel yazışmaların güvenli bir şekilde yapılmasını ve kayıtlı kalmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin faydaları;

  • Zaman kazancı sağlar.
  • Kağıt israfını önler.
  • Arşiv kazancı sağlar.
  • Maliyeti azaltır.
  • Resmi ve özel yazışmaların hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.
  • Ticari yazışmaların verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.
  • Kağıt israfını engellediğinden çevrenin korunmasına yardımcı olur.
  • Kurumlar arası yazışmalarda gecikmeler ortadan kalkar.
  • Vatandaşa sunulan hizmet kalitesi artar.
  • Güvenli elektronik belge iletimi gerçekleşir.
  • İş gücü tasarrufu sağlanır.
  • Taraflar arası uyuşmazlık halinde delil özelliği sağlayarak belirleyici rol oynar.

KEP Adresi Nasıl Alınır? PTT KEP Adresine Nasıl Girilir?

Gelişen teknolojiyle birlikte haberleşme de elektronik ortama taşınır. Bu yazışmaların mahremiyetini korumak ve bu süreci kolaylaştırmak için kullanılan sistemlerden biri KEP’tr. Kullanıcılar ise KEP adresi nasıl alınır merak eder.
KEP adresi alma başvuruları online olarak ya da PTT şubelerine gidilerek yapılır. Bu başvurular bireysel başvurular, tüzel kişi başvuruları ve kamu kurumu başvuruları olmak üzere üçe ayrılır. Temel olarak başvuru için gerekli olan belgeler:
Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen ve üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge,
Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu’dur.
Bir hesap aldıktan sonra KEP adresi girişi için dört seçeneğiniz vardır. PTT KEP sistemine tek kullanımlık SMS şifresi, elektronik imza, mobil imza veya e-devlet üzerinden giriş yapılabilir. Bu KEP adresi giriş seçenekleri arasından istediğinizle hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sistemde ileti gönderimlerinde ise mutlaka elektronik imza veya mobil imzaya ihtiyaç duyulur.
Sistemde özel veya resmi bir KEP hesabına e-posta göndermek gerektiğinde karşı tarafın KEP hesabının bilinmesi gerekir. Bu yüzden KEP adresi sorgulama önemli bir konudur. Şirket KEP adresi sorgulama sayesinde resmi kurumların ya da özel kuruluşların adreslerine ulaşabilirsiniz.

PTT KEP Adresi Fiyatları

Günümüzde çeşitli kurumlar sağladıkları arşiv hizmeti karşılığında farklı miktarlarda fiyat talep eder. KEP sistemini de bu duruma örnek gösterebiliriz. E-devlet KEP adresi nedir, fiyatları nelerdir, neye göre belirlenir merak edilen sorulardır.
KEP sistemi güvenli bir şekilde yazışmaların yapılmasını ve bunların arşivlenmesini sağlar. Talep edilen kotaya göre arşiv hizmetlerinden yararlanan kişi ve kurumlardan yıllık abonelik ücreti alınır. Sistem 100 MB kotalı alana kadar ücretsizdir. 100 MB’tan sonra kota arttıkça fiyat da artarak devam eder.

  • 100 MB Kotalı Alan Ücretsiz
  • 250 MB Kotalı Alan 45.00 TL
  • 500 MB Kotalı Alan 70.00 TL
  • 1 GB Kotalı Alan 120.00 TL
  • Her 1 GB İlave Kotalı Alan 120.00 TL
  • Yıllık Abonelik Ücreti 50.00 TL
    Tek seferde en fazla 25 MB boyutunda KEP iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü ise elektronik imza ile imzalanmış KEP paketinin büyüklüğünü ifade eder.
    KEP ileti büyüklüğü ücretleri ise aşağıdaki gibidir:
  • 0 – 5 MB Arası 2,00 TL
  • 5 – 10 MB Arası 4,00 TL
  • 10 – 15 MB Arası 6,00 TL
  • 15 – 20 MB Arası 8,00 TL
  • 20 – 25 MB Arası 10,00 TL
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