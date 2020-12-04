KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulduğu ve saklandığı, yasal olarak geçerli, uluslararası standartlara uygun ve teknik açıdan güvenli bir elektronik posta hizmetidir. KEP adresi sayesinde her türlü resmi, özel, ticari belge veya yazı şahıslar ve resmi ya da özel kurumlar arasında gönderilebilir. Peki KEP adresi ne demek? İşte KEP hakkında merak ettikleriniz.
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte e-posta kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Standart e-posta sistemlerinin yaygın kullanımına karşın bazı sorunları vardır. Bu standart sistemler kanuni açıdan sınırlı sayıda delil barındırır. KEP ise genel e-posta hizmetlerine ilave olarak;
KEP sistemi sayesinde yasal olarak geçerli her türlü elektronik yazışma ve bildirim yapılabilir. Bu sistemin çok geniş hizmet seçenekleri vardır. KEP’in sunduğu hizmetler genel bir şekilde;
Saatlerce süren haberleşme işlemlerinin günümüzde elektronik ortamlarda yapılmaya başlanması işlerin hızlanmasını ve kolaylaşmasını sağlamıştır. Peki, elektronik posta hizmetlerinden biri olan KEP adresi nedir ve faydaları nedir?
KEP, resmi ya da özel yazışmaların güvenli bir şekilde yapılmasını ve kayıtlı kalmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin faydaları;
Gelişen teknolojiyle birlikte haberleşme de elektronik ortama taşınır. Bu yazışmaların mahremiyetini korumak ve bu süreci kolaylaştırmak için kullanılan sistemlerden biri KEP’tr. Kullanıcılar ise KEP adresi nasıl alınır merak eder.
KEP adresi alma başvuruları online olarak ya da PTT şubelerine gidilerek yapılır. Bu başvurular bireysel başvurular, tüzel kişi başvuruları ve kamu kurumu başvuruları olmak üzere üçe ayrılır. Temel olarak başvuru için gerekli olan belgeler:
Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen ve üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge,
Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu’dur.
Bir hesap aldıktan sonra KEP adresi girişi için dört seçeneğiniz vardır. PTT KEP sistemine tek kullanımlık SMS şifresi, elektronik imza, mobil imza veya e-devlet üzerinden giriş yapılabilir. Bu KEP adresi giriş seçenekleri arasından istediğinizle hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sistemde ileti gönderimlerinde ise mutlaka elektronik imza veya mobil imzaya ihtiyaç duyulur.
Sistemde özel veya resmi bir KEP hesabına e-posta göndermek gerektiğinde karşı tarafın KEP hesabının bilinmesi gerekir. Bu yüzden KEP adresi sorgulama önemli bir konudur. Şirket KEP adresi sorgulama sayesinde resmi kurumların ya da özel kuruluşların adreslerine ulaşabilirsiniz.
Günümüzde çeşitli kurumlar sağladıkları arşiv hizmeti karşılığında farklı miktarlarda fiyat talep eder. KEP sistemini de bu duruma örnek gösterebiliriz. E-devlet KEP adresi nedir, fiyatları nelerdir, neye göre belirlenir merak edilen sorulardır.
KEP sistemi güvenli bir şekilde yazışmaların yapılmasını ve bunların arşivlenmesini sağlar. Talep edilen kotaya göre arşiv hizmetlerinden yararlanan kişi ve kurumlardan yıllık abonelik ücreti alınır. Sistem 100 MB kotalı alana kadar ücretsizdir. 100 MB’tan sonra kota arttıkça fiyat da artarak devam eder.
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