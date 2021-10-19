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Kepçe kulak ameliyatı ile istenilen görünüme kavuşmak mümkün

19.10.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulak ameliyatı olarak bilinen otoplasti, kulak görünümünden rahatsız olan hastaların başvurduğu bir cerrahi işlem olarak bilinir. Büyük kulak boyutunun başarılı şekilde küçültüldüğü operasyonla, çıkıntılı kulaklar başa yaklaştırılır ve istenilen görünüm elde edilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sucubaşı konu hakkında bilgiler verdi.

Kepçe kulak ameliyatı ile istenilen görünüme kavuşmak mümkün

Burunla ilgili sorunlar genellikle kişinin ergenlik dönemi sonrası gelişmeye başlarken kepçe kulak sorunu hasta yaşı, aklı ermeye başladığı erken çocukluk dönemi yani 4-5 yaşından itibaren görülür. Gördüğümüz vakalarda bu estetiğe başvurmanın en büyük nedeni, çevrenin psikolojik baskısı olarak ortaya çıkıyor. Özellikle okul çağına gelen ve kepçe kulak problemi olan bir çocuk, okuldaki arkadaşlarının durumuyla alay etmesinden yakınır.

6 YAŞINDAN İTİBAREN YAPILABİLİYOR

Büyük, çıkıntılı veya şekilsiz kulakların görünümünü iyileştirmek isteyen sağlıklı bireyler otoplasti için iyi adaylar olabilir. Ameliyat, cerrahımızın ve çocuğun ebeveynlerinin takdirine bağlı olarak, yetişkinlerde ve altı yaşını doldurmuş çocuklarda yapılabilir. İşlemin erken yapılması, çocukların işlem olmadan yaşayabilecekleri psikolojik ve duygusal rahatsızlıkların azaltılmasına yardımcı olabilir.

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ

Hastalar genellikle ameliyattan sonra yaklaşık bir haftalık bir iyileşme süresi bekleyebilirler. Hasta kulaklarında herhangi bir zonklama veya ağrı hissederse, ilaç tedavisi bu tür rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olabilir. Hastalar genellikle yaklaşık beş ila yedi gün içinde okula veya işe dönebilir.

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