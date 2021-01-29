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  4. Kepçe kulak estetiği ameliyatı ağrılı mıdır? Kepçe kulak ameliyatı sonrası bunlara dikkat!

Kepçe kulak estetiği ameliyatı ağrılı mıdır? Kepçe kulak ameliyatı sonrası bunlara dikkat!

29.01.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Normalde kulağın baş bölgesiyle belirli bir açıda olması gerekiyor. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı kepçe kulak şikayeti ortaya çıkmaktadır. Kulak öne doğru fazla açılandığı için daha büyük ve daha önde gözükür. Bu da kişiyi psikolojik olarak rahatsız edebilir.

Kepçe kulak estetiğinde, kulak arkasından yaklaşılarak hem kulak kıkırdağına şekil verilmesi hem de fazla derinin çıkarılması şeklinde klasik bir yöntem uygulanabilir.

Hafif derecede bir kepçe kulak deformasyonu varsa, buna yönelik olarak da iplerle askılama teknikleri dediğimiz teknikler uygulanabilir.

Burada amaç kulağı normal bir açıda geriye doğru yatırmak ve öne doğru olan çıkıklığı gidermektir.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ KİMLERE YAPILIR?

Kepçe kulak estetiği normalde 6-7 yaşlarında yapılması gereken bir operasyondur. Bu yaşlarda yapılmasının nedeni, çocuk okula başlamadan önce operasyonun tamamlanması içindir. Böylelikle çocuğun psikolojik olarak daha rahat olması amaçlanır.

Daha küçük yaşlarda önermeyiz, çünkü bu yaşlarda kulak gelişimi devam eder. Kişi talep ederse erişkin yaşlarda da bu operasyon rahatlıkla yapılabilir.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Kepçe kulak operasyonu ameliyathane ortamında, kişinin kendini iyi hissedeceği ağrı duymayacağı fakat kendinde olacağı şekilde yapılır. Yaklaşık olarak 45 dakikalık bir operasyonla her iki kulağa müdahale edilir. Böylelikle kepçe kulaklar geriye doğru yatırılmış olur.

Ameliyat sonrasında pansuman yapıldıktan sonra ikinci gün kontrol yapılır. Pansuman açıldıktan sonra şekillendirici bir bandajla hasta takip edilir.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ AĞRILI MIDIR?

Kepçe kulak operasyonları genelde ağrısız bir operasyondur. Gerek işlem sırasında, gerekse işlem sonrasında ağrının giderilmesi için tedbirler alınır.

Çünkü bizim asıl grubumuzun çoğunu çocuklar oluşturduğu için iyileşme döneminde ve ameliyat döneminde rahat olmaları için gereken tedbirler alınır. Böylelikle kişi ameliyat sonrasında ağrı açısından rahat olur.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİNDE İYİLEŞME SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

Kepçe kulak operasyonları sonrası ilk kontrol ertesi gün yapılır. Daha sonra özel bir bandajla pansumanlar yapılır. Birkaç gün içerisinde rahatlıkla duş alınabilir. Ama yaklaşık olarak bir ay kadar bu bandajın kullanılmasını öneririz. Günde bir defa pansuman yapılmalıdır.

Yaklaşık üçüncü haftada kontrol yaparak dikişler alırız. Bundan sonraki süreç daha kolay olmakta ve kişi hızlı bir şekilde sosyal yaşama dönebilmektedir.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ SONRASI NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kepçe kulak ameliyatı sonrasında kişinin özellikle pansumanlarını düzenli yapması gerekir. Bandajı da düzenli şekilde kullanmalıdır. Çünkü iyileşme döneminde kıkırdağın geri dönmemesi ve rahat iyileşmesi bakımından bandaj önemli bir rol oynamaktadır.


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