Kepçe kulak estetiği ameliyatı ağrılı mıdır? Kepçe kulak ameliyatı sonrası bunlara dikkat!

Kepçe kulak estetiğinde, kulak arkasından yaklaşılarak hem kulak kıkırdağına şekil verilmesi hem de fazla derinin çıkarılması şeklinde klasik bir yöntem uygulanabilir.

Hafif derecede bir kepçe kulak deformasyonu varsa, buna yönelik olarak da iplerle askılama teknikleri dediğimiz teknikler uygulanabilir.

Burada amaç kulağı normal bir açıda geriye doğru yatırmak ve öne doğru olan çıkıklığı gidermektir.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ KİMLERE YAPILIR?

Kepçe kulak estetiği normalde 6-7 yaşlarında yapılması gereken bir operasyondur. Bu yaşlarda yapılmasının nedeni, çocuk okula başlamadan önce operasyonun tamamlanması içindir. Böylelikle çocuğun psikolojik olarak daha rahat olması amaçlanır.

Daha küçük yaşlarda önermeyiz, çünkü bu yaşlarda kulak gelişimi devam eder. Kişi talep ederse erişkin yaşlarda da bu operasyon rahatlıkla yapılabilir.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Kepçe kulak operasyonu ameliyathane ortamında, kişinin kendini iyi hissedeceği ağrı duymayacağı fakat kendinde olacağı şekilde yapılır. Yaklaşık olarak 45 dakikalık bir operasyonla her iki kulağa müdahale edilir. Böylelikle kepçe kulaklar geriye doğru yatırılmış olur.