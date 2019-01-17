HABER

Kepçe kulak sosyal fobi nedeni

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

KEPÇE kulak sorununun çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Op.

Kepçe kulak sosyal fobi nedeni

İSTANBUL, (DHA)- KEPÇE kulak sorununun çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Op. Dr. Eren Yılmaz, ameliyat için en doğru zamanın sömestr tatili olduğuna dikkat çekti. Operasyonun 5 yaşından itibaren yapılabildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Hastalarımız ameliyatın ertesi günü sosyal hayatlarına geri dönebiliyorlar" dedi.

Kepçe kulak deformitesinin herhangi bir işitme kaybına neden olmadığını ifade eden Memorial Hizmet Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eren Yılmaz, bunun özellikle çocuklarda psikolojik sorunlara yol açabildiğini söyledi. Kepçe kulak probleminin yüzde 5 sıklıkla görüldüğünü belirten Op. Dr. Eren Yılmaz, "Erkek çocuklar kepçe kulağın olumsuz psikolojisinden daha çok etkileniyorlar. Kız çocuklar ise saçlarını toplamıyor ve kulaklarını örtecek şekilde kullanıyorlar. Küçük çocuklar akranlarına karşı acımasız olabiliyorlar. Kepçe kulak deformitesinden etkilenmiş arkadaşlarına acımasız ithamlarda bulunup onlarla alay edebiliyorlar. Bu deformiteden etkilenen çocuklarda toplumdan çekilme, özgüven kaybı, okula gitmeyi istememe gibi problemler görülebiliyor. Özellikle bu deformiteden etkilenmiş ve okula başlayacak çocuklara bu operasyonu öneriyoruz" diye konuştu.

"BİR BUÇUK SAATLİK BİR AMELİYAT"

Kulak kepçesinin 5-6 yaş aralığında tamamlandığına dikkat çeken Op. Dr. Eren Yılmaz, ameliyat için en uygun zamanın da bu yaşlar olduğunu belirtti. Op. Dr. Yılmaz, ameliyat ve sonrası hakkında şunları söyledi:

"Kepçe kulak düzeltme ameliyatı zaten teknik olarak zor bir ameliyat değil. İki kulağın ameliyatı toplamda bir buçuk saat sürüyor. Ameliyatı çocuklarda genel anestezi altında yaparken, erişkin hastalarımızda lokal anesteziyi tercih ediyoruz. Ameliyat sonrası hastalarımızın kulağında bir sargı bulunuyor. Bu sargıyı ertesi gün açıp herhangi bir problem olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında ise sargıyı kapatıyoruz ve hastalarımızın kulağı bir hafta bsargılı kalıyor. Bir hafta sonrasında ise sargıyı açıp, hastamızın bir hafta boyunca gece ve gündüzleri saç bandı kullanmasını istiyoruz. Bir hafta sonrasındaki iki hafta sadece akşamları saç bandı kullanmasını öneriyoruz."

İKİ HAFTALIK TATİL UYGUN ZAMAN

Kepçe kulak düzeltilmesi ameliyatının okula başlamadan yapılması gerektiğini ancak okul sonrasının da ameliyat için geç olmadığını ifade eden Op. Dr. Yılmaz, "Geç kalınmış vakalarda özellikle çocukların okuldan geri kalmaması adına sömestr tatili bu ameliyat için uygun bir zaman. Çünkü 2 haftalık bir süre bizim için yeterli oluyor. Sömestr tatilinde bu ameliyatı öneriyoruz. Hastalarımız ameliyatın ertesi günü sosyal hayatlarına geri dönebiliyorlar. Ancak özellikle 2 hafta spor yapmalarını önermiyoruz. 2 haftadan sonra hafif egzersizler yapılabilir. Ancak futbol, basketbol gibi beden temasının yüksek olduğu sporlarda minimum 2 ay öneriliyor. Çünkü bizim ameliyat sırasında kullandığımız dikişler ve orada yeni oluşturmuş olduğumuz kulak şeklinin iyileşmesi belli bir süre alıyor. İlk 2 aylık süreçte bu yükü dikişler taşıyor. Buna dikkat edilmemesi dikişlerin gevşemesi hatta kopmasına kulak şeklinin eski haline dönmesine neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

AMELİYAT İÇİN ÜST YAŞ SINIRI YOK

Ameliyatın yetişkinlerde her yaşta yapılabileceğini anlatan Op. Dr. Yılmaz, "Yaş üst sınırı yok. Ancak, yetişkinlerde kriterimiz, ameliyatın yapılmasına neden olabilecek bir bedensel rahatsızlığın olmaması yönünde. Örneğin, ciddi kanama bozuklukları ameliyat sonrasında ameliyat bölgesinde oluşabilecek kan toplanması gibi durumlar için büyük bir risktir. Yara iyileşmesi geciktirecek kronik hastalığı olanlarda sorun yaşanabilir. Ancak bunların olmadığı hastalarda lokal anestezisayesinde güvenle yapılacak bir ameliyattır. Erişkinlerde kıkırdak sertliği arttığından ameliyat çocuklarda daha pratik oluyor.” dedi.

Kepçe kulak sosyal fobi nedeni

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Dikkat! Bu hastalığın görülme sıklığı artıyor!Dikkat! Bu hastalığın görülme sıklığı artıyor!
Nikotin ve kafein kulakta çınlamayı artırıyor!Nikotin ve kafein kulakta çınlamayı artırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Teklif Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor

Teklif Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MS nedir, nasıl tedavi edilir? Ms ataklarını önlemenin yolları nelerdir?

Dikkat! Bu hastalığın görülme sıklığı artıyor!

Kulak çınlaması neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Kulak çınlamasında maskeleme tedavisi nasıl yapılır?

Nikotin ve kafein kulakta çınlamayı artırıyor!

'Gribe iyi geliyor' diye bilinenler, ne kadar gerçek?

'Gribe iyi geliyor' diye bilinenler, gerçekten faydalı mı?

Minimal invaziv aort kapak cerrahisi hakkında merak edilenler

Minimal invaziv aort kapak cerrahisi hakkında merak edilenler

Çocuğunuz kışın sürekli hastalanıyorsa, nedeni alerji olabilir

Çocuğunuz kışın sürekli hastalanıyorsa dikkat!

Asbestin neden olduğu hastalık: Akciğer zarı kanseri! Mezotelyoma nedir?

Son 20 yılda giderek artacak! Yeni tehdit: Mezotelyoma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.