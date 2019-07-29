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Kepçe operatörü heyelandan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

ORDU'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları kütleler halinde yola düştü.

Nedim KOVAN/ÇAMAŞ(Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları kütleler halinde yola düştü. Yol çalışması yapan iş makinesi operatörünün toprak yığını ve kaya kütlelerinden son anda kurtulduğu anlar da cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Çamaş Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle mahallelerde yol genişletme ve onarım çalışması yürütüyor. Bir operatör, kayalık bölgede çalışma yaptığı esnada kaya parçası kütlelerinin küçük heyelan halinde aniden üzerine geldiğini fark edince son anda kaçmayı başardı. Kepçe operatörü, heyelan anını da cep telefonuyla görüntüledi. İki kez heyelanın ortasında kalarak büyük tehlike atlatan operatörün kayda aldığı görüntülerde, heyelanın toz bulutuyla birlikte ağaçları da beraberinde sürükleyerek geldiği ve yolu ulaşıma kapattığı görülüyor.

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