Kepçe operatörü lavaboya gitti olanlar oldu! İki gencin korkunç ölümü...

Elazığ’daki korkunç olay, Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 VE 16 YAŞINDAKİ GENÇLER KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KEPÇE OPERATÖRÜ TUVALETE GİDİNCE...

İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır