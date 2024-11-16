HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kepçe operatörü lavaboya gitti olanlar oldu! İki gencin korkunç ölümü...

Kepçe operatörü lavaboya gitti olanlar oldu! İki gencin korkunç ölümü...

16.11.2024 12:03
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
16.11.2024 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’daki bir şantiye alanında korkunç bir olay meydana geldi. Operatörün lavaboya gittiği kepçeyi çalıştırmak isteyen iki genç, kepçenin devrilmesine neden oldu. 17 ve 16 yaşındaki iki genç korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Elazığ’daki korkunç olay, Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 VE 16 YAŞINDAKİ GENÇLER KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW330234_05

KEPÇE OPERATÖRÜ TUVALETE GİDİNCE...

İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

faf

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kepçe
En Çok Okunan Haberler
'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

CHP'li vekilden vahim Kızılay iddiası

CHP'li vekilden vahim Kızılay iddiası

Avukat da bunu yaşarsa… ‘Şikayet ettim, ifadesi bile alınmadı’

Avukat da bunu yaşarsa… ‘Şikayet ettim, ifadesi bile alınmadı’

Düğün davetiyesi dağıtan damat, kabusu yaşadı

Düğün davetiyesi dağıtan damat, kabusu yaşadı

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.