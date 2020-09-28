HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kepçe operatörünü öldüren zanlı yakalandı

Kepçe operatörünü öldüren zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Niğde’de, kepçe operatörü Ramazan Şahin Akbey (28) pompalı tüfekle öldüren T.A, jandarma ekipleri tarafından Ereğli sınırında yakalandı.Geçtiğimiz Cumartesi günü Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey’in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen kişi veya kişiler, pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kepçe operatörünü öldüren zanlı yakalandı

Niğde’de, kepçe operatörü Ramazan Şahin Akbey (28) pompalı tüfekle öldüren T.A, jandarma ekipleri tarafından Ereğli sınırında yakalandı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey’in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen kişi veya kişiler, pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akbey’in, hayatını kaybettiğini belirlendi. Olaydan sonra firar eden zanlıyı yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özel ekip kurdu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu olayın zanlısı T.A Ereğli’de yakalandı.
T.A.’nın Jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Ermenistan'ı uyardı: Derhal durdurmalı!Ermenistan'ı uyardı: Derhal durdurmalı!
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
En Çok Okunan Haberler
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
Bakan Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli
Ermenistan'ı uyardı: Derhal durdurmalı!
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı! Civan, yoğun bakımda
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı!
Şişli'de iş yerinde patlama! Ekipler olay yerine sevk edildi
Şişli'de iş yerinde patlama!
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.