Kepçe operatörünün kahreden sonu! Toprak kayması sonucu yapay gölete düştü

Olay, sabah saatlerinde Seydişehir ilçesi Irmaklı Mahallesi’ndeki bir kömür ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü Yalçın Yeşilyurt, maden sahasındaki kömür ocağında çalıştığı sırada, iş makinesinin üzerinde bulunduğu toprağın kayması sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki yapay gölete düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin dalgıçları geldi. Saatler süren arama çalışmaları sonucunda Yeşilyurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilyurt'un cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)
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