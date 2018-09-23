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Kepçenin altında kalan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Kepçenin altında kalan işçi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te inşaat alanında çalışan ve kepçenin altında kalan işçi öldü.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ağustosta 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki bir inşaat alanında taşeron firma işçisi Hanifi Özdemir, operatörünün manevrası sırasında kepçenin altında kaldı.

Yaralanan işçi, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
işçi Kaza ölüm

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